قد يضاعف سرعة الإنترنت ..تغيير إعداد واحد في الراوتر

يواجه ملايين المستخدمين حول العالم أزمة مزمنة تتمثل في بطء تحميل الملفات وتقطع بث الفيديو، على الرغم من اشتراكهم في باقات إنترنت فائقة السرعة ودفعهم مبالغ طائلة مقابل تكنولوجيا الألياف الضوئية المتطورة. وكشف تقرير تقني أن حل هذه المشكلة لا يتطلب تبديل باقة الاشتراك أو شراء أجهزة جديدة، بل يكمن في تعديل إعداد واحد مخفي داخل صفحة التحكم بالراوتر يُعرف بميزة "توجيه النطاقات"

أجهزة الراوتر الحديثة

أجهزة الراوتر الحديثة

تعتمد معظم أجهزة الراوتر الحديثة على بث موجات الإنترنت عبر نطاقين رئيسيين؛ الأول هو تردد "2.4 ججاهرتز" القديم الذي يتميز بمدى تغطية واسع وقدرة عالية على اختراق الجدران لكنه يمنح سرعات محدودة للغاية. والثاني هو تردد "5 جيجاهرتز" الذي يوفر سرعات فائقة تتيح نقل كميات هائلة من البيانات، لكن يعيبه قصر مدى التغطية.

والأزمة تكمن في أن الهواتف والحواسب تنتقل تلقائيًا بين الترددين بناءً على قوة الإشارة، مما يجبر الأجهزة غالبًا على البقاء متصلة بالنطاق الأبطأ حتى لو كانت قريبة من الراوتر.

وأوضح خبراء التقنية أن تفعيل ميزة "توجيه النطاقات" أو فصل الشبكتين يمنح المستخدم السيطرة الكاملة لتوجيه أجهزته الحديثة، مثل هواتف الذكية وأجهزة التلفاز، للاتصال إجباريًا بنطاق الـ 5 جيجاهرتز، مما يؤدي فورًا إلى مضاعفة سرعة التصفح والتحميل الفعلية والاستفادة الكاملة من القدرات التقنية للخطوط.

إعدادات الراوتر

لتحقيق ذلك، يوصي الخبراء بالدخول إلى صفحة إعدادات الراوتر عبر المتصفح باستخدام الرقم الافتراضي (192.168.1.1)، والتوجه إلى خيارات "الواي فاي" (WLAN Settings)، ثم تفعيل خيار (Band Steering) أو إلغاء دمج النطاقين لتسمية كل تردد بشبكة منفصلة.

تعد هذه الخطوة التقنية البسيطة تضمن استقرار البث الفيديو وسرعة الألعاب الإلكترونية دون أي تكاليف إضافية.