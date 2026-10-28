انقطاع الكهرباء عن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت منذ الصباح

أعلنت رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الأربعاء، انقطاع التغذية الكهربائية من الشبكة العامة منذ ساعات الصباح، ما اضطر إدارة المطار إلى الاعتماد على المولدات الاحتياطية لضمان استمرار تشغيل المرافق والتجهيزات والحفاظ على انتظام العمل.

وقالت رئاسة المطار، في بيان نقلته وسائل إعلام لبنانية، إن الانقطاع استمر رغم مراجعات متكررة مع مؤسسة كهرباء لبنان للاستفسار عن أسبابه والموعد المتوقع لإعادة التيار، مشيرة إلى أن الردود اقتصرت على وعود بإعادة التغذية دون تنفيذها، مع عدم تلقي توضيح رسمي بشأن أسباب الانقطاع حتى وقت صدور البيان.

وأكدت إدارة المطار أن تشغيل المرافق الحيوية عبر المولدات الاحتياطية يمثل إجراءً اضطراريًا لضمان استمرارية العمل، محذرة من أن استمرار انقطاع الكهرباء ينعكس سلبًا على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران والجهات العاملة داخل المطار.

وأوضحت أن الاعتماد على المولدات يفرض أعباء تشغيلية إضافية، خاصة في ظل الحاجة إلى توفير الطاقة بصورة مستمرة للمرافق والتجهيزات المرتبطة بحركة المسافرين وسلامة العمليات التشغيلية.

وناشدت رئاسة المطار مؤسسة كهرباء لبنان والجهات المعنية التحرك بصورة عاجلة لإعادة التغذية الكهربائية، مع ضرورة إبلاغ الإدارة بالأسباب الفعلية للانقطاع والمدة المتوقعة لاستعادة التيار، حتى تتمكن من اتخاذ التدابير المناسبة والحد من التداعيات المحتملة.

وشددت إدارة المطار على حرصها على استمرار تقديم الخدمات رغم الظروف الاستثنائية، مؤكدة في الوقت نفسه أن ضمان استدامة العمل في هذا المرفق الحيوي يتطلب توفير الكهرباء العامة بصورة منتظمة وموثوقة.

ويأتي الانقطاع في ظل تحديات متواصلة يواجهها قطاع الكهرباء في لبنان، ما يسلط الضوء على أهمية تأمين مصادر طاقة مستقرة للمرافق الحيوية، وفي مقدمتها المطارات، التي ترتبط كفاءة تشغيلها بانتظام الخدمات الأساسية.