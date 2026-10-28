انطلاق أعمال اليوم الأول من قمة روسيا - إفريقيا

انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة موسكو، فعاليات اليوم الأول من أعمال قمة "روسيا - أفريقيا" الثالثة، ومن المقرر أن تستمر أعمالها حتى يوم غد الخميس.

وستركز محاور اليوم الأول للقمة هذا العام على مجالات الاقتصاد والصناعات الزراعية والتعليم والطب والذكاء الاصطناعي والتعاون التكنولوجي وحوار الطاقة والتقنيات النووية والإعلام، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون في المحافل الدولية، على أن تُختتم فعاليات برنامج اليوم بجلسة عامة.

وكانت قمة "روسيا - إفريقيا" الأولى قد عقدت في مدينة سوتشي الروسية، في أكتوبر عام 2019، في حين عُقدت القمة الثانية في مدينة سان بطرسبورغ، في يوليو عام 2023.