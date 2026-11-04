مساعد وزير الخارجية الأسبق: الموجة الزرقاء تقلب موازين الانتخابات الأمريكية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية شهدت تحولًا لافتًا تمثل فيما وصفه بـ«الموجة الزرقاء»، بعدما تمكن الحزب الديمقراطي من تحقيق الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، في نتيجة تجاوزت التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى احتمالات فقدان الجمهوريين أغلبيتهم في مجلس النواب فقط.

نتائج الانتخابات تفتح مرحلة جديدة في المشهد السياسي الأمريكي

وأوضح هريدي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد» على فضائية «Ten»، مساء الأربعاء، أن التقديرات السابقة للانتخابات، وحتى الأسبوع الأخير، كانت ترجح خسارة الحزب الجمهوري أغلبيته في مجلس النواب، بينما ظلت نتائج مجلس الشيوخ محل تساؤلات، إلا أن الديمقراطيين تمكنوا من تحقيق مكاسب إضافية بحصد سبعة مقاعد في المجلس بولايات تُعد جمهورية بالأساس، وهو ما يعكس حجم التحول في الخريطة الانتخابية الأمريكية.

وأشار إلى أن من بين التطورات اللافتة وصول عبد الرحمن السيد إلى مجلس الشيوخ الأمريكي ممثلًا عن ولاية ميشيجان، باعتباره أول مسلم يدخل المجلس، موضحًا أنه يُنظر إليه باعتباره ممثلًا للجناح الليبرالي داخل الحزب الديمقراطي.

وأضاف أن هذا التطور يطرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت النتائج تعكس موجة انتخابية عابرة، أم أنها تمثل بداية تحول أوسع في توجهات الناخبين والمشهد السياسي الأمريكي.

وفي قراءته للانعكاسات الإقليمية للانتخابات، اعتبر هريدي أن إيران من الأطراف المستفيدة من هذه النتائج، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه من أبرز الخاسرين، مشيرًا إلى أن التطورات السياسية داخل الولايات المتحدة قد تؤثر على مسار العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونجرس تفتح مرحلة جديدة في المشهد السياسي الأمريكي، بما قد ينعكس على توجهات واشنطن تجاه ملفات المنطقة، وفي مقدمتها العلاقات مع إسرائيل والتعامل مع إيران.