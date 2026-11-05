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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيرلا حرب تحسم الجدل حول علاقتها بجوزيف عطية.. قصة حبهما في فرنسا

بيرلا حرب تحسم الجدل حول علاقتها بجوزيف عطية.. تكشف قصة حبهما في فرنسا
بيرلا حرب تحسم الجدل حول علاقتها بجوزيف عطية.. تكشف قصة حبهما في فرنسا
أوركيد سامي

في خطوة لافتة وضعت حداً للشائعات والتكهنات التي لاحقت علاقتهما خلال الفترة الماضية، أعلنت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب ارتباطها بالفنان اللبناني جوزيف عطية، بعدما شاركت مجموعة من الصور الرومانسية التي جمعتهما، كاشفة عن جانب جديد من علاقتهما التي أثارت اهتمام الجمهور ومتابعيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاجأت بيرلا حرب متابعيها بنشر صور تجمعها بجوزيف عطية خلال تواجدهما في فرنسا، حيث ظهرا معاً في أجواء اتسمت بالعفوية والرومانسية، وبدت علامات الانسجام والتقارب واضحة بينهما، في لقطات عكست حالة من السعادة والارتياح تجمع الثنائي.

ولفتت ملكة جمال لبنان الأنظار بطريقة تعبيرها عن مشاعرها، إذ اكتفت بإرفاق الصور برمز قلب أحمر، دون كتابة أي تعليق أو الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن علاقتهما، وهو ما اعتبره كثيرون إعلاناً واضحاً عن ارتباطهما، خاصة بعد فترة طويلة من التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما.

بداية قصة بيرلا حرب وجوزيف عطية

ولم يكن ظهور بيرلا حرب وجوزيف عطية معاً مفاجئاً بالكامل، إذ ارتبط اسماهما خلال الأشهر الماضية بالعديد من الأحاديث والتكهنات حول وجود علاقة عاطفية بينهما، بعدما لاحظ الجمهور مجموعة من الإشارات والتفاعلات التي أثارت الفضول بشأن طبيعة العلاقة بين ملكة جمال لبنان والفنان اللبناني.

ومع تزايد التساؤلات، حرص الطرفان في البداية على عدم الكشف عن تفاصيل حياتهما الشخصية، الأمر الذي فتح الباب أمام المزيد من التكهنات، خاصة مع اهتمام الجمهور برصد ظهورهما المشترك والتفاعلات المتبادلة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ماذا قالت بيرلا حرب عن علاقتها بجوزيف عطية؟

وفي يناير/كانون الثاني 2026، كانت بيرلا حرب قد علّقت على الأنباء التي انتشرت بشأن ارتباطها بجوزيف عطية، موضحة في ذلك الوقت أن هناك أصدقاء مشتركين يجمعونهما، وأن العلاقة بينهما تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل.

وجاءت تصريحاتها حينها لتضع حداً مؤقتاً للأحاديث المتداولة، دون أن تقدم تأكيداً على وجود ارتباط عاطفي بينهما، وهو ما جعل الجمهور يترقب أي تطورات جديدة قد تكشف حقيقة ما يجمعهما.

جوزيف عطية يتحدث عن بيرلا حرب

من جانبه، سبق أن تحدث الفنان جوزيف عطية عن تعارفه ببيرلا حرب خلال إحدى المناسبات، حيث وصفها بأنها فتاة طيبة وجميلة، معرباً عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح، كما ترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات المستقبل، دون الدخول في تفاصيل تتعلق بطبيعة علاقتهما.

ومع الصور الأخيرة التي جمعت الثنائي في فرنسا، يبدو أن العلاقة شهدت تطوراً ملحوظاً، بعدما انتقل الأمر من دائرة التكهنات والتساؤلات إلى مشاركة لحظات رومانسية أمام الجمهور، في خطوة حظيت باهتمام واسع من متابعيهما.

تفاعل الجمهور مع إعلان الارتباط

وأثارت الصور المتداولة اهتمام محبي جوزيف عطية ومتابعي بيرلا حرب، خاصة أن الثنائي نجح طوال الفترة الماضية في إبقاء تفاصيل علاقتهما بعيداً عن التصريحات المباشرة، قبل أن تأتي الصور الرومانسية لتكشف عن طبيعة جديدة تجمعهما.

وبينما يترقب الجمهور المزيد من التفاصيل حول قصة الحب الجديدة، يبقى ظهور بيرلا حرب وجوزيف عطية معاً في فرنسا أحدث تطور في علاقتهما، التي تحولت من مجرد شائعات وأحاديث متداولة إلى حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://www.instagram.com/perla.g.harb?vrfl=MWh4MXUxN2RpY2NmNQ==

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