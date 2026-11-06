وليد صلاح عبداللطيف: كيف تم تقييم فريق الزمالك بمليار و800 مليون جنيه

أثار وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، تساؤلات بشأن الأسس التي تم الاعتماد عليها في تقييم فريق كرة القدم بالنادي بقيمة مليار و800 مليون جنيه، في ظل رحيل عدد من العناصر المهمة خلال الفترة الماضية.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI»، إنه لا يعرف المعايير التي استند إليها التقييم المالي السابق، خاصة أن قائمة الفريق شهدت تغييرات مؤثرة برحيل عدد من اللاعبين.

وأوضح أن رحيل أسماء مثل دونجا وحسام عبدالمجيد وبيزيرا، بحسب ما ذكره، يطرح تساؤلات حول مدى تأثر القيمة السوقية للفريق، إلى جانب اقتراب عبدالله السعيد من الاعتزال، واستمرار الغموض بشأن مستقبل أحمد فتوح مع النادي.

وأضاف: «لا أعرف كيف تم تقييم فريق الزمالك بمليار و800 مليون جنيه، وهل سيظل هذا التقييم ثابتًا بعد رحيل عدد من اللاعبين المهمين؟».

وأشار إلى أن هناك أمورًا غير واضحة بالنسبة له بشأن رحيل بعض العناصر، متسائلًا عما إذا كانت هذه التغييرات قد أثرت عمدًا على التقييم المالي للفريق أم لا، دون الجزم بوجود أي تعمد في ذلك.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف أن الزمالك يمتلك قيمة كبيرة للغاية، ليس فقط على مستوى فريق الكرة، ولكن أيضًا بسبب جماهيريته العريضة وتاريخه الحافل بالنجوم والبطولات.