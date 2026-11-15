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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خلود ماهر: الفسطاط أول عاصمة إسلامية لمصر.. والقاهرة التاريخية شاهدة على تعاقب العصور والحضارات

القاهرة التاريخية
القاهرة التاريخية
محمود محسن

أكدت الدكتورة خلود ماهر، الباحثة في الشؤون التاريخية، أن مدينة الفسطاط تُعد أول عاصمة إسلامية لمصر، وذلك عقب الفتح الإسلامي للبلاد في عهد القائد عمرو بن العاص، حيث مثلت نقطة انطلاق مهمة لتأسيس الدولة الإسلامية في مصر.

وقالت خلود ماهر، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية صدى البلد"، أن مدينة العسكر جاءت كعاصمة ثانية لمصر خلال العصر العباسي، في إطار تعاقب العواصم الإسلامية التي شهدتها البلاد عبر تاريخها، والتي تعكس التطورات السياسية والحضارية التي مرت بها مصر على مدار العصور.

وأضافت أن الفتح الفاطمي لمصر وقع عام 358 هـ الموافق 969 ميلاديًا، بقيادة القائد العسكري جوهر الصقلي، بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، حيث شهدت تلك المرحلة تأسيس مدينة القاهرة لتصبح عاصمة للدولة الفاطمية ومركزًا سياسيًا وحضاريًا مهمًا.

وأشارت إلى أن القاهرة التاريخية والإسلامية تمثل قيمة تاريخية وأثرية استثنائية، وهو ما يتطلب مواصلة جهود إحيائها وتطويرها والحفاظ على معالمها المعمارية والتراثية، مع ضرورة الالتزام بالطابع التاريخي والأثري للمناطق والمباني وعدم المساس بهويتها الحضارية.

حماية الهوية الثقافية والحضارية 

وأكدت أن الحفاظ على القاهرة التاريخية لا يقتصر على صيانة المباني والآثار فقط، بل يمتد إلى حماية الهوية الثقافية والحضارية للمدينة، باعتبارها سجلًا حيًا لتاريخ مصر وتعاقب العصور الإسلامية عليها.

خلود ماهر الفتح الإسلامي عمرو بن العاص العصور الإسلامية القاهرة التاريخية

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