قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة هروب الشباب من الزراعة على طاولة الشيوخ اليوم.. مطالب بخطة حكومية عاجلة
هل للكفر شعب كالإيمان وما أعلاها وأدناها؟ .. علي جمعة يوضح
هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار التأمينات
ترامب يدعم هيجسيث وكينيدي في مواجهة تهديدات الديمقراطيين بالعزل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التنمية الحضارية: إنشاء 719 ورشة لتجميع أنشطة القاهرة التاريخية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

كشف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ومساعد وزيرة الإسكان، الانتهاء من إنشاء 719 ورشة ضمن مشروع منطقة مهنية وخدمية تستهدف تجميع الأنشطة الحرفية الموجودة داخل القاهرة التاريخية، ونقلها إلى بيئة مناسبة لممارسة أعمالها.

تفاصيل خطة نقل الحرفيين إلى مناطق صناعية جديدة

وأضاف صديق، خلال لقائه ببرنامج «استوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع يستهدف استيعاب الأنشطة التي لا تتناسب طبيعة عملها مع المناطق التاريخية، مثل ورش الحدادة والميكانيكا والسمكرة والدوكو.

وأوضح أن التحدي كان يتمثل في كيفية تشجيع أصحاب الحرف على الانتقال إلى المناطق الجديدة، خاصة أن طبيعة عملهم ترتبط بمواقع ورشهم، إذ اعتاد الحرفي الخروج من منزله والتوجه مباشرة إلى ورشته.

وأشار إلى أن التعامل مع هذا التحدي لم يقتصر على توفير الورش، وإنما شمل إنشاء وحدات سكنية داخل المشروع، حتى يتمكن أصحاب الحرف الراغبون في الحصول على مسكن من الإقامة بالقرب من أماكن عملهم الجديدة.

وأضاف أن المشروع شهد كذلك إنشاء المدارس والمساجد والكنائس، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية للأسر التي ستنتقل إلى المنطقة.

وفي سياق متصل، أشار صديق إلى تجربة نقل صناعة الجلود من منطقة سور مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي، موضحًا أن الصندوق اشترى 100 وحدة سكنية في مدينة بدر لصالح الأسر التي رغبت في الانتقال بالقرب من المصانع التي يعملون بها.

وأكد أن الوحدات المائة انتهى تجهيزها بالفعل، وانتقلت إليها الأسر المستفيدة، نظرًا لقربها من الأنشطة الصناعية التي يعملون فيها.

ولفت إلى أن تخطيط المشروعات البديلة يتضمن دراسة احتياجات الأسر التي ستنتقل إليها، بما في ذلك أعداد الأطفال في مراحل التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي، لتوفير المدارس والخدمات التعليمية المناسبة لهم.

القاهرة التاريخية الورش الحرفية فرص العمل خالد صديق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

وزير التربية والتعليم

التعليم: قبول جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية لسد العجز

يوسف ضحية حادث قطار العياط

يوسف يلحق بوالدته هاجر ضحية حادث قطار العياط.. والقرية تستعد لدفنهما

ترشيحاتنا

عودة عبلة كامل

عودة بعد غياب طويل.. محاولات لاقناع عبلة كامل بالعودة للتمثيل

سر عمره ٢٦٠٠ عام

تحت أرض الدلتا.. مدينة أثرية تخفي سرا عمره 2600 عام

اسرار تيم حسن

رسالة مؤلمة … تيم حسن يكشف تفاصيل رحيل شقيقه وفقدان والده الذاكرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد