التنمية الحضارية: إنشاء 719 ورشة لتجميع أنشطة القاهرة التاريخية

كشف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ومساعد وزيرة الإسكان، الانتهاء من إنشاء 719 ورشة ضمن مشروع منطقة مهنية وخدمية تستهدف تجميع الأنشطة الحرفية الموجودة داخل القاهرة التاريخية، ونقلها إلى بيئة مناسبة لممارسة أعمالها.

تفاصيل خطة نقل الحرفيين إلى مناطق صناعية جديدة

وأضاف صديق، خلال لقائه ببرنامج «استوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع يستهدف استيعاب الأنشطة التي لا تتناسب طبيعة عملها مع المناطق التاريخية، مثل ورش الحدادة والميكانيكا والسمكرة والدوكو.

وأوضح أن التحدي كان يتمثل في كيفية تشجيع أصحاب الحرف على الانتقال إلى المناطق الجديدة، خاصة أن طبيعة عملهم ترتبط بمواقع ورشهم، إذ اعتاد الحرفي الخروج من منزله والتوجه مباشرة إلى ورشته.

وأشار إلى أن التعامل مع هذا التحدي لم يقتصر على توفير الورش، وإنما شمل إنشاء وحدات سكنية داخل المشروع، حتى يتمكن أصحاب الحرف الراغبون في الحصول على مسكن من الإقامة بالقرب من أماكن عملهم الجديدة.

وأضاف أن المشروع شهد كذلك إنشاء المدارس والمساجد والكنائس، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية للأسر التي ستنتقل إلى المنطقة.

وفي سياق متصل، أشار صديق إلى تجربة نقل صناعة الجلود من منطقة سور مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي، موضحًا أن الصندوق اشترى 100 وحدة سكنية في مدينة بدر لصالح الأسر التي رغبت في الانتقال بالقرب من المصانع التي يعملون بها.

وأكد أن الوحدات المائة انتهى تجهيزها بالفعل، وانتقلت إليها الأسر المستفيدة، نظرًا لقربها من الأنشطة الصناعية التي يعملون فيها.

ولفت إلى أن تخطيط المشروعات البديلة يتضمن دراسة احتياجات الأسر التي ستنتقل إليها، بما في ذلك أعداد الأطفال في مراحل التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي، لتوفير المدارس والخدمات التعليمية المناسبة لهم.