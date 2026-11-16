أحمد داش: لابد من فهم طبيعة المراهقين قبل تقديم شخصياتهم في الأعمال الفنية.. والابتعاد عن إصدار الأحكام عليهم

تحدث الفنان أحمد داش عن الطريقة التي تتناول بها الأعمال الفنية شخصيات المراهقين والشباب، مشيرًا إلى أن بعض الأعمال تقع في فخ إصدار الأحكام المسبقة على هذه الفئة العمرية، دون محاولة فهم طبيعة حياتهم أو التعرف على التفاصيل والتحديات التي يواجهونها خلال هذه المرحلة.

وأوضح أحمد داش أن مرحلة المراهقة لها طبيعة خاصة، وتتضمن العديد من التغيرات والتجارب التي تؤثر في طريقة تفكير الشباب وتصرفاتهم، وهو ما يتطلب من صناع الأعمال الفنية الاقتراب من عالمهم وفهم وجهة نظرهم قبل تقديم شخصياتهم على الشاشة.

وجاءت تصريحات أحمد داش خلال مشاركته في الجلسة النقاشية «كبرنا على الشاشة.. حكايات الطفولة والمراهقة في السينما»، التي أقيمت ضمن فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث ناقش خلالها طبيعة تصوير مراحل الطفولة والمراهقة في الأعمال السينمائية، وكيفية تقديم الشخصيات بصورة تعبر عن واقعها.

أحمد داش يكشف سر حظه في التعاون مع المخرجين

وأشار داش إلى أنه يشعر بالحظ بسبب تعاونه مع عدد من المخرجين الذين يمتلكون وعيًا بطبيعة مرحلة المراهقة، ويحرصون على استيعاب الظروف التي يمر بها الشباب، بدلًا من التعامل مع تصرفاتهم باعتبارها مجرد أخطاء تستوجب الحكم عليهم.

وأكد أن فهم طبيعة المراهقين يمثل خطوة أساسية في تقديم شخصيات واقعية على الشاشة، خاصة أن هذه المرحلة العمرية تحمل الكثير من المشاعر والتساؤلات والتجارب التي قد لا يدركها الآخرون بالشكل الكافي.

وأضاف أن من المهم أن تمنح الأعمال الفنية مساحة حقيقية للتعبير عن أفكار الشباب والمراهقين، وأن تتناول مشكلاتهم وتفاصيل حياتهم من منظورهم هم، وليس من وجهة نظر الآخرين فقط، حتى يتمكن المشاهد من فهم دوافع الشخصيات والظروف التي تؤثر في قراراتها وتصرفاتها.

رسالة أحمد داش لصناع السينما عن تقديم المراهقين

ولفت أحمد داش إلى أن تقديم الشخصيات الشابة يحتاج إلى قدر من الوعي والتفهم، بعيدًا عن القوالب الجاهزة والصور النمطية التي قد لا تعكس حقيقة ما يعيشه المراهقون في الواقع.

وشددت رؤيته على أهمية أن تكون الأعمال السينمائية أكثر قربًا من الأجيال الجديدة، من خلال الاستماع إليهم والتعرف على اهتماماتهم ومشكلاتهم وطريقة تفكيرهم، بما يساعد على تقديم حكايات صادقة تعبر عنهم وتمنح الجمهور فرصة لفهم عالمهم بصورة أعمق.

وتأتي مشاركة أحمد داش في هذه الجلسة النقاشية في إطار الحوار حول دور السينما في توثيق مراحل النمو المختلفة، وكيف يمكن للفن أن يقدم تجارب الطفولة والمراهقة بعيدًا عن الأحكام المسبقة، وبطريقة تعكس التغيرات الاجتماعية والنفسية التي يمر بها الشباب.