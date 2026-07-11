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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يستعد لضرب البنية التحتية الإيرانية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق
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أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استكمل إعداد خطط هجومية واسعة تستهدف البنية التحتية الإيرانية، تحسبا لاندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع طهران، أو في حال تعرض إسرائيل لهجوم مباشر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجيش "أنهى خططه الهجومية"، وإنه سيكون قادرا على تنفيذ أهداف لم تستهدف خلال جولات القتال السابقة إذا اتخذت القيادة السياسية قرارا بالتصعيد.

وبحسب التقرير، تشمل قائمة الأهداف المحتملة منشآت النفط والغاز الإيرانية، وفي مقدمتها جزيرة خارك، إضافة إلى محطات توليد الكهرباء، والمنشآت الصناعية، وشبكات النقل، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني.

وأضاف المصدر أن هذه الأهداف كانت مطروحة خلال المواجهات السابقة، إلا أن قرارا أمريكيا إسرائيليا حال دون استهدافها في تلك المرحلة.

و أكدت "معاريف" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفضل في الوقت الراهن عدم الانخراط في التصعيد المتجدد بين الولايات المتحدة وإيران، مع إبقاء الخيارات العسكرية مطروحة إذا تطورت الأحداث.

ولفت التقرير إلى أن وجود آلاف الجنود الأمريكيين وقوة جوية كبيرة داخل إسرائيل يمثل عاملا مؤثرًا في أي سيناريو تصعيد محتمل.

الجيش الإسرائيلي البنية التحتية الإيرانية مواجهة عسكرية طهران جولات القتال منشآت النفط والغاز

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