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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجار غامض في تل أبيب.. قنبلة يدوية تثير الذعر وسلطات الاحتلال تبحث عن المنفذين

تل أبيب
تل أبيب
القسم الخارجي
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انفجرت قنبلة يدوية ليلًا في بهو مبنى "بلو بيلدينغز" في حي راقٍ شمال تل أبيب، وقد فتحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحقيقًا في الحادث.


وتقيم مغنية مشهورة في الحي، لكنها لا تسكن في المبنى نفسه، وقد تسببت القنبلة في أضرار وحالة من الذعر، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية. 
وأمس الأول الخميس، أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع انفجار في تل أبيب على الطريق 4856 جنوب عاصمة دولة الاحتلال.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن الحادث يُشتبه في كونه جنائيًا، وأن الانفجار ناجم عن قنبلة صوتية.


وفي سياق آخر، تظاهر عشرات من المتشددين اليهود في مدينة القدس المحتلة، احتجاجًا على عمله أحد المقاهي يوم السبت. وتقوم شرطة الإحتلال الإسرائيلي بإخراج المتظاهرين بالقوة، وفي غضون ذلك، توافد مئات الأشخاص إلى الموقع لدعم المقهى.

انفجار غامض في تل أبيب انفجار غامض انفجار في تل أبيب شرطة الإحتلال الإسرائيلي

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