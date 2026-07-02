مظاهرات في تل أبيب تطالب بمحاسبة المسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر

تظاهر المئات أمام الكنيست الإسرائيلي في ذكرى مرور ألف يوم على السابع من أكتوبر مطالبين بمحاسبة المسؤولين في الحكومة.

ووفق الإعلام العبري ؛ فقد قامت شرطة الاحتلال بتفريق المظاهرات.

وفي وقت سابق خرج متظاهرون مناهضون للحكومة الإسرائيلية ورئيسها إلى عدة مواقع في أنحاء البلاد مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق حكومية والحفاظ على نزاهة الانتخابات، بما في ذلك مفترق كابري في الجليل الغربي، الذي لا يزال مهددًا من قبل حزب الله.

كما تجمع المتظاهرون أيضًا قرب نهاريا، وفي ساحة باريس بالقدس، وعند جسر إلياكيم، وتقاطع هاأوجين، ورحوفوت، وعين هاناتسيف قرب بيت شان، بالإضافة إلى تقاطعات كركور، وتسيماخ، وهاغوما في منطقة الجليل، وروش بينا، وبئر السبع.

وتجمع نحو 200 متظاهر عند مفترق كرميئيل، كما احتشدت حشود في ساحة هابيما في تل أبيب.



وبحسب منظمي الاحتجاجات، فقد أُلقي القبض على 5 متظاهرين في القدس.



ومن جانبها ؛ قالت شيكما بريسلر، إحدى قادة الاحتجاج، عند تقاطع كرميئيل: التغيير الجذري الذي تحتاجه دولة إسرائيل سيأتي دائمًا من القاعدة، ومن رؤية مشتركة، ومن إرادة الجماهير بأن تكون دولة إسرائيل آمنة ومزدهرة.

وتطرقت بريسلر إلى غياب مظاهرة مضادة كان قد دعا إليها مؤيدو الحكومة، قائلة: تخيلوا حجم الضجيج الذي أحدثوه في صفوف المعارضة، كم أحدثوا من ضجيج وكم منهم حضر، ولا أحد تقريبًا.