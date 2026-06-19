مظاهرة للفتيات الأفغانيات أمام مقر الأمم المتحدة في فيينا تنديداً بانتهاكات طالبان

نظمت العشرات من الفتيات والناشطات الأفغانيات، وقفة احتجاجية، اليوم، أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، تنديداً بالسياسات القمعية والانتهاكات المستمرة التي تمارسها حركة طالبان ضد حقوق المرأة وحرياتها الأساسية في أفغانستان.

ورفعت المتظاهرات لافتات ورددن شعارات تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنهاء المعاناة اليومية للنساء الأفغانيات، وتسليط الضوء على الإقصاء الممنهج الذي يتعرضن له منذ سيطرة الحركة على مقاليد السلطة.

وأعربت المشاركات عن غضبهن الشديد إزاء المراسيم والإجراءات المتصاعدة التي فرضتها طالبان، والتي شملت: المنع من التعليم، حيث جرى حرمان الفتيات من حقهن في ارتياد المدارس الثانوية والجامعات؛ مما يهدد مستقبل أجيال كاملة، فضلا عن الحرمان من العمل وإقصاء النساء بشكل شبه كامل من الحياة الاقتصادية ومنعهن من تقلد الوظائف الحكومية والعمل في المنظمات غير الحكومية، وفرض قيود صارمة على حرية التنقل، واللباس، والمشاركة في الحياة العامة والمجتمعية.

وسلمت ممثلات عن المظاهرة رسالة مناشدة رسمية إلى ممثلي مكتب الأمم المتحدة في فيينا، دعين فيها المنظمة الأممية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.