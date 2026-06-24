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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: المعارضة الإيرانية عاملة مظاهرة ضد منتخب إيران.. وبقول لجماهيرنا مالناش دعوة نشجع منتخبنا

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

تمنى الإعلامي أحمد موسى فوز منتخب مصر على منتخب إيران، في آخر مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "فوز منتخب مصر على إيران؛ يجعلها تتصدر مجموعتها في المونديال.. وإحنا عندنا 4 نقط، وعايزين نتصدر المجموعة، وده حقنا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "مباراة منتخب مصر وإيران ليست سهلة، والولايات المتحدة منحت إيران الفرصة للذهاب إلى سياتل قبل المباراة بيومين، وهذا ضمن التفاهمات السياسية بين أمريكا وإيران".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: “إحنا جاهزين لمنتخب إيران، وعندنا رجالة قادرين على تحقيق الفوز عليهم”.

وواصل الإعلامي أحمد موسى حديثه عن المباراة: "المعارضة  الإيرانية عاملة مظاهرة ضخمة ضد المنتخب الإيراني، لكن إحنا مالناش دعوة، إحنا مركزين في تشجيع منتخبنا".

ووجه رسالة للجماهير المصرية، قائلا: "أناشد كل الجماهير المصرية في أمريكا: مالكوش دعوة بأي فعاليات جانبية، وهدفنا هو تشجيع المنتخب بس، ومالناش علاقة بمن يخرج في مظاهرة ضد منتخب إيران من المعارضة الإيرانية".

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