أحمد موسى: إسرائيل من غير أمريكا ولا حاجة وبتنزل تجري على الملاجئ مع أي خطر

رد الإعلامي أحمد موسى، على سياسي إسرائيلي تنبأ بحرب مع مصر، قائلا:" محدش يختبر بلدنا أبدا والأفضل أن تلتزم إسرائيل بمعاهدة السلام ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا مش بنخاف من الكلام ده وإسرائيل هي التي تتحدث دائما عن الحروب ومصر تتحدث دائما عن السلام ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" إسرائيل لسه مخلصتش من موضوع إيران وإسرائيل من غير أمريكا ولا حاجة خالص ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" ثبت امام العالم بأكمله أن إسرائيل لا شيء بدون دعم أمريكا وحلف الناتو ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إسرائيل بيتنزل تجري على الملاجئ على طول مع أي خطر" وبقول لهم توقفوا عن التفكير في حرب مع مصر وإسرائيل خدت درس في أكتوبر 73 ".