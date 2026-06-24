أحمد موسى: أرضنا محدش هيقدر يقرب لها .. وتهجير الفلسطينيين من أرضهم لن يحدث | فيديو

ردّ الإعلامي أحمد موسى، على سياسي إسرائيلي تنبأ بحرب مع مصر، قائلاً: "أرضنا محدش هيقدر يقرب لها".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "ولن يحدث أي تهجير للفلسطينيين من أرضهم".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "لماذا تقوم إسرائيل بفتح ملف تهجير الفلسطينيين مرة أخرى والشعب الفلسطيني يدافع عن ارضه ولن يتركها ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "نتنياهو مجرم حرب ويقوم بفصل عنصري في قطاع غزة وينفذ جرائم حرب وإبادة بحق الفلسطينيين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "إسرائيل أعلنت إنها قاعدة في جنوب لبنان ولن تنسحب منها وده كلام ناس مش عايزة سلام عايزة حروب".

