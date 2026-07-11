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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: إيران أبلغت واشنطن أن استهداف سفن هرمز كان "خطأ"

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأن إطلاق النار على سفن تجارية في مضيق هرمز كان "خطأ"، مؤكدة رغبتها في مواصلة المفاوضات.

و قال مسؤول أمريكي إن طهران أبلغت واشنطن مؤخرًا بأن استهداف السفن التجارية لم يكن مقصودًا، داعية إلى استمرار المسار التفاوضي بين الجانبين بحسب "وول ستريت جورنال".

وأضاف التقرير أن واشنطن طالبت إيران بإصدار إعلان رسمي يؤكد بقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام الملاحة الدولية، ووقف استهداف السفن التجارية، دون تحديد موعد نهائي لتنفيذ ذلك.


و نقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في إدارة ترامب قولهم إن فرص التوصل إلى اتفاق نووي نهائي أصبحت "أقل احتمالًا"، محذرين من أن أي إخلال بحرية الملاحة في مضيق هرمز قد يقود إلى "عواقب خطيرة".


وبحسب "وول ستريت جورنال"، يأتي هذا التطور بعد إعلان ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، في وقت تدرس فيه الإدارة الأمريكية خياراتها بين مواصلة المسار الدبلوماسي أو العودة إلى خيارات عسكرية لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.

الولايات المتحدة إطلاق النار على سفن مضيق هرمز المفاوضات الملاحة الدولية

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