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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تستعد لموجة حر في ظل تحذيرات من اشتداد ظاهرة "النينيو" وتأثيرها على الزراعة

ظاهرة "النينيو"
ظاهرة "النينيو"
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حذر خبراء يابانيون، اليوم السبت، من تفاقم ظاهرة "النينيو" المناخية، مما يهدد بحدوث موجات حرارة شديدة في اليابان تؤثر على الزراعة.

وقال الخبراء، حسبما أوردت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن هذه الحرارة قد تضر بجودة الأرز الياباني هذا العام، مثلما حدث خلال ظاهرة "النينيو" خلال عامي 2023 و 2024، ما دفع المزارعين إلى زراعة أصناف مقاومة للحرارة بعد أن أدت الأضرار الناجمة عن الحرارة في عام 2023 إلى نقص في المحصول وارتفاعات حادة في الأسعار.

وتحدث ظاهرة "النينيو" عندما تظل درجات حرارة سطح البحر في منطقة الرصد قبالة سواحل بيرو أعلى بمقدار 0.5 درجة مئوية على الأقل عن المعدل الطبيعي لمدة تزيد عن ستة أشهر.

وعندما يصل الارتفاع إلى 2 درجة مئوية أو أكثر يصف خبراء الأرصاد الجوية هذه الظاهرة بـ"النينيو الفائق"، وهو عتبة لم يتم تجاوزها سوى خمس مرات من أصل 19 مرة تكررت فيها "النينيو" منذ عام 1949. وحذر الخبراء من إمكانية حدوث هذا التصعيد لظاهرة النينيو الطبيعية بدءًا من الشهر الجاري.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر أعلى من المتوسط في غرب وشرق اليابان وفي جزيرتي أوكيناوا وأمامي في الجنوب، بينما ستكون درجات الحرارة في شمال اليابان قريبة من المتوسط أو أعلى منه.

النينيو الأرز الياباني درجات حرارة

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