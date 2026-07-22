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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يكرم الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال الداعمين لمؤسسة مصر الخير

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكريم مجموعة من الجمعيات الأهلية وأهل الخير من رجال الأعمال الداعمين لجهود مؤسسة مصر الخير على مستوى المحافظة، وذلك بحضور  أسامة رزق داود نائب المحافظ، والدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى للمؤسسة .

ويأتى ذلك فى ظل النهج الذى تنتهجه الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمعية، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى.

إشادة بدور مؤسسة مصر الخير وشركاء النجاح
وقدم المحافظ خالص الشكر والتقدير لمؤسسة مصر الخير بقيادة فضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة، وأحمد صلاح رئيس قطاعات المحافظات، مشيداً بالدور المجتمعى الذى تضطلع به المؤسسة، وبروح التعاون والتكافل التى تتميز بها الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال الداعمون، والتى تسهم فى تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر إحتياجاً ومحدودى الدخل من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم العينى والنقدى.

تعظيم الأثر المجتمعى وإبراز قصص النجاح

وأكد المهندس عمرو لاشين أهمية قياس الأثر المجتمعى للمبادرات والمشروعات التى تنفذها مؤسسات المجتمع المدنى، والعمل على توثيق قصص النجاح وإبرازها، بما يعكس حجم الجهود المبذولة فى خدمة المواطنين، ويحفز على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، لافتاً إلى أن هذه الجهود تتم تحت مظلة مؤسسة مصر الخير وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

حزمة متكاملة من الخدمات الإنسانية والتنموية
وأوضح المحافظ أن جهود مؤسسة مصر الخير وشركائها تمتد لتشمل دعم الحالات المستحقة من خلال توفير الوجبات الغذائية الجافة والمطهية، وتيسير زواج الفتيات، وتقديم العلاج للحالات المرضية، وإعادة تأهيل المساكن ضمن مبادرة "سكن كريم"، وسداد ديون الغارمين، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتوفير الأجهزة التعويضية، وتنظيم القوافل الطبية والبيطرية بالمناطق النائية، فضلاً عن تركيب الوصلات المنزلية للمياه والكهرباء، وإنشاء مراكز الأسرة والطفل، إلى جانب تنفيذ مشروعات لتوليد الدخل للشباب والأسر المعيلة، ورعاية كبار السن.

يعكس تكريم الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال الداعمين لمؤسسة مصر الخير حرص محافظة أسوان على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى، وتقدير جهودها فى دعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم فى توسيع مظلة الحماية الإجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة.

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