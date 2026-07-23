في أسوان.. مواصلة تنفيذ النشاط الصيفي للأطفال بمسجدي خالد بن الوليد والزعيرات بالبصيلية

تواصل مديرية أوقاف أسوان تنفيذ فعاليات النشاط الصيفى للأطفال بمسجد خالد بن الوليد ومسجد الزعيرات بالبصيلية، إلى جانب مختلف مساجد المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وبإشراف من الدكتور محمد حازم، وكيل الوزارة.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببناء وعى النشء، وتنمية القيم الدينية والوطنية لدى الأطفال، تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ووفقاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى.

برنامج متكامل يجمع بين تحفيظ القرآن وبناء الشخصية

يتولى تنفيذ البرنامج نخبة من الأئمة والمحفظات، ويعقد من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، حيث يتضمن حلقات لتحفيظ القرآن الكريم، إلى جانب تقديم دروس فى السيرة النبوية، والفقه، والآداب الإسلامية، والأخلاق والقيم، بما يسهم فى بناء شخصية الطفل بناءً متوازناً يجمع بين حفظ كتاب الله، وصحيح الفهم، وحسن السلوك.

إقبال متزايد من الأطفال وأولياء الأمور

وشهدت فعاليات النشاط الصيفى بمسجد خالد بن الوليد ومسجد الزعيرات بالبصيلية إقبالاً ملحوظاً من الأطفال وأولياء الأمور، حيث تشهد الحلقات اليومية تفاعلاً كبيراً فى أجواء إيمانية وتربوية، تسهم فى تنمية القدرات المعرفية والسلوكية للأبناء، وإستثمار أوقات الإجازة الصيفية فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

غرس القيم الدينية والوطنية لدى النشء

وأكدت مديرية أوقاف أسوان أن النشاط الصيفى يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ ومستنير، من خلال غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وتعزيز روح الإنتماء، وترسيخ مبادئ الوسطية والإعتدال، بما يحقق رسالة المسجد فى بناء الإنسان.

ويستمر تنفيذ فعاليات النشاط الصيفى للأطفال بمسجد خالد بن الوليد ومسجد الزعيرات بالبصيلية، ضمن خطة مديرية أوقاف أسوان لتفعيل الأنشطة الصيفية بمساجد المحافظة، بما يحقق أهداف وزارة الأوقاف فى تنمية وعى النشء، وتحفيظ القرآن الكريم، وبناء الشخصية المتوازنة، واستثمار الإجازة الصيفية فى برامج تربوية وتعليمية تسهم فى إعداد أجيال واعية ومتمسكة بالقيم الدينية والأخلاقية والوطنية.