محافظ أسوان يُوجّه بسرعة إنهاء الطلبات والتيسير على المواطنين

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على متابعة سير العمل بمنظومة التصالح من داخل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمبنى ديوان عام المحافظة.

فى إطار توجيهات الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتيسير الخدمات الحكومية، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز فى ملف التصالح فى مخالفات البناء، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى.

متابعة مباشرة لموقف الطلبات

وخلال جولته برفقة السيد أسامة داود رزق نائب المحافظ ، تابع المهندس عمرو لاشين موقف عدد من طلبات التصالح المسجلة على المنظومة، موجهاً بسرعة إستكمال الإجراءات وإنجاز الملفات دون أى تأخير، ومكلفاً بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى مقصر أو متقاعس عن أداء مهامه، بما يضمن سرعة إنهاء الطلبات وتحقيق الصالح العام، والتيسير على المواطنين.

الإستماع للمواطنين وتلبية مطالبهم



وفى السياق ذاته ، حرص عمرو لاشين على الإستماع إلى مطالب وإحتياجات عدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجى ، ومن بينهم ذوى الإعاقة ، موجهاً المسئولين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم فى سهولة ويسر، مع تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة، بما يحقق رضا المواطنين ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

تأكيد على جودة الخدمات الحكومية

وأكد لاشين على أن المحافظة مستمرة فى متابعة منظومة التصالح بشكل دورى، لضمان سرعة الأداء والإلتزام بالضوابط القانونية، وتقديم خدمات حكومية متميزة تتسم بالكفاءة والشفافية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز الثقة فى منظومة العمل التنفيذى.

تعكس المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة التصالح فى مخالفات البناء حرص محافظة أسوان على تسريع وتيرة الإنجاز، وتذليل أى معوقات أمام المواطنين، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتحقيق أعلى معدلات رضا المواطنين.