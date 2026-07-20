خالد طلعت: كاف يتجه لمنح مصر والمغرب وتونس وجنوب أفريقيا 3 مقاعد في دوري الأبطال

كشف الإعلامي خالد طلعت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نقلًا عن موقع سبورت 7 المغربي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يتجه إلى زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، لتشمل 3 فرق من كل من مصر وتونس والمغرب وجنوب أفريقيا.

كاف

وبحسب ما تم تداوله، يأتي المقترح في إطار دراسة لتطوير نظام البطولات القارية ومنح الاتحادات الأعلى تصنيفًا مقعدًا إضافيًا في دوري الأبطال، إلا أن الأمر لا يزال في مرحلة الدراسة ولم يصدر بشأنه قرار رسمي من الاتحاد الأفريقي حتى الآن.

وفي حال اعتماد المقترح رسميًا، ستشهد النسخ المقبلة من البطولة مشاركة ثلاثة أندية من الدول الأربع صاحبة التصنيف الأعلى في أفريقيا، وهو ما قد يزيد من قوة المنافسة ويرفع عدد ممثلي هذه الاتحادات في البطولة القارية.