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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشرطة تحقق في وفاة جايدن آدامز.. تطورات العثور على نجم جنوب أفريقيا داخل منزله بعد أيام من كأس العالم

جايدن آدامز
جايدن آدامز
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

فتحت الشرطة في جنوب أفريقيا تحقيقًا لكشف ملابسات وفاة جايدن آدامز، لاعب ماميلودي صن داونز ومنتخب جنوب أفريقيا، بعدما عُثر على جثته داخل أحد المنازل في مدينة كيب تاون، اليوم السبت.

وشارك آدامز مع منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس العالم 2026، قبل وداع "البافانا بافانا" المنافسات من دور الـ32 عقب الخسارة أمام منتخب كندا.

وذكر موقع "IOL" الجنوب أفريقي أن اللاعب توفي منتحرًا، إلا أن الشرطة لم تؤكد رسميًا سبب الوفاة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد جميع ملابسات الحادث.

وقال المتحدث باسم الشرطة، فان فايك، إن قوات الأمن تلقت بلاغًا في نحو الساعة الحادية عشرة صباحًا، وانتقلت على الفور إلى موقع الواقعة، مشيرًا إلى أن "الظروف المحيطة بالحادث لا تزال قيد التحقيق".

مأساة عائلية سبقت الوفاة

وجاءت وفاة آدامز بعد أسابيع من تعرضه لصدمة عائلية كبيرة، إثر وفاة جدته ماريانا آدامز، البالغة من العمر 72 عامًا، داخل أحد مستشفيات مدينة ستيلينبوش يوم 17 يونيو الماضي، قبل يوم واحد فقط من مواجهة منتخب جنوب أفريقيا أمام التشيك في كأس العالم.

ورغم تلقيه نبأ الوفاة، أصر اللاعب على المشاركة أساسيًا في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1)، قبل أن يشارك بديلًا في الانتصار التاريخي على كوريا الجنوبية.

كما أقيمت مراسم دفن جدته في 27 يونيو، بينما كان آدامز لا يزال متواجدًا مع بعثة منتخب جنوب أفريقيا في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات المونديال.

 

مسيرة كروية مميزة

وُلد جايدن آدامز في مدينة كيب تاون في مايو 2001، وتدرج في أكاديمية نادي ستيلينبوش، قبل أن يصبح أول لاعب من أبناء الأكاديمية يوقع عقدًا احترافيًا مع الفريق الأول في أغسطس 2020.

وخاض بقميص ستيلينبوش 139 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة، قبل أن يلفت الأنظار بأدائه المميز، لينضم إلى منتخب جنوب أفريقيا تحت قيادة المدرب هوجو بروس، ويُسهم في التتويج بالميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية 2023.

وفي يناير 2025، انتقل إلى ماميلودي صن داونز بعقد يمتد لثلاثة أعوام ونصف، قبل أن يمثل منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

ولم تُعلن السلطات الجنوب أفريقية حتى الآن السبب الرسمي للوفاة، في انتظار انتهاء التحقيقات وصدور نتائج الفحوصات والإجراءات القانونية المختصة.

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