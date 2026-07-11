صدمة في جنوب أفريقيا.. وفاة جايدن آدامز لاعب صن داونز بعد مشاركته في كأس العالم

سادت حالة من الصدمة والحزن في الأوساط الرياضية بجنوب أفريقيا، بعد الإعلان عن وفاة جايدن آدامز، لاعب وسط نادي ماميلودي صن داونز ومنتخب جنوب أفريقيا، عن عمر 25 عامًا، في خبر مفاجئ هز جماهير الكرة داخل البلاد وخارجها.

وكشفت شبكة Soccer Laduma الجنوب أفريقية أن اللاعب توفي عقب مشاركته الأخيرة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، دون أن يتم حتى الآن الإعلان عن الأسباب الرسمية التي أدت إلى وفاته.

وأوضحت الشبكة أن ممثلي جايدن آدامز أكدوا نبأ الوفاة، بينما التزم نادي ماميلودي صن داونز الصمت، مكتفيًا بمطالبة الجميع بمنح أسرة اللاعب الخصوصية اللازمة في هذا الظرف الإنساني الصعب، دون إصدار بيان يكشف تفاصيل إضافية.

وكان آدامز قد شارك مع منتخب جنوب أفريقيا في ثلاث مباريات خلال النسخة الحالية من كأس العالم 2026، قبل أن ينتهي مشواره بشكل مأساوي برحيله المفاجئ، في انتظار صدور بيان رسمي يوضح ملابسات الوفاة.