حسم ملف طرح «مطار الغردقة» واستعدادات لمؤتمر دولي.. أسبوع حافل في الطيران المدني

شهد قطاع الطيران المدني المصري، خلال الفترة من 3 إلى 10 يوليو 2026، نشاطاً مكثفاً وزخماً تشغيلياً ودولياً بارزاً، تنوع بين التحضير لأحداث عالمية مرتقبة، وتوسيع شبكات الرحلات الإقليمية والدولية بمختلف المطارات المصرية، إلى جانب استكمال خطوات الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

وتستعرض التغطية التالية أبرز نشاطات الوزارة وشركاتها التابعة خلال أسبوع:

أولاً: نشاط وزارة الطيران المدني

استعدادات متواصلة لاستضافة «معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026»، حيث واصلت وزارة الطيران المدني، بصفتها الشريك الاستراتيجي لمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، تنفيذ خطتها التسويقية والترويجية المكثفة استعداداً للحدث المقرر انعقاده خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر المقبل.

ووجهت الوزارة دعوات رسمية لكبار وزراء الطيران والنقل، ورؤساء سلطات الطيران المدني، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وقيادات الشركات العالمية؛ لتعزيز مكانة المعرض الدولية ودعم فرص الاستثمار. وفي هذا الإطار، تتولى الشركة الوطنية «مصر للطيران» مهام الناقل الرسمي للحدث.

مصر تستضيف اجتماعات «أسبوع أفريقيا والمحيط الهندي» (AFI Week)

تستعد وزارة الطيران المدني لاحتضان الاجتماع السنوي لأسبوع أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Week) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، في الفترة من 27 إلى 31 يوليو الجاري. ومن المقرر أن يشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى لوزراء ومسؤولي الطيران بالمنطقة، لبحث ملفات السلامة والأمن والاستدامة الجوية، بما يعزز الدور الريادي لمصر إقليمياً ودولياً.

حسم اللمسات النهائية لطرح إدارة وتشغيل «مطار الغردقة»

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، سلسلة اجتماعات موسعة لمتابعة التجهيزات النهائية لبرنامج طرح إدارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، تمهيداً لإطلاقه وفق أعلى معايير الشفافية والتنافسية.

وأكدت الوزارة أن هذا الطرح يأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير المطارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع التأكيد التام على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة وسيادتها على جميع أصولها، بما يخدم مستهدفات رؤية مصر 2030.

ثانياً: الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

شهدت المطارات المصرية انتعاشة في استقبال خطوط طيران جديدة لتعزيز الحركة السياحية والسفر:

مطار سفنكس الدولي: وسّع شبكته الإقليمية باستقبال أولى رحلات شركتي Fly Jordan (القادمة من الأردن) وFlynas (القادمة من القصيم بالسعودية)، بإجمالي 7 رحلات أسبوعياً.

مطار الغردقة الدولي: استقبل أولى الرحلات المباشرة لشركة «المصرية العالمية للسيارات/AlMasria Universal Airlines» القادمة من العاصمة النمساوية فيينا، بواقع رحلة أسبوعياً.

مطار الإسكندرية الدولي (برج العرب): شهد تدشين خط جوي مباشر جديد يربط مدينة الإسكندرية بالعاصمة السعودية الرياض عبر طيران Flynas بواقع 3 رحلات أسبوعياً.

ثالثاً: الشركة القابضة لمصر للطيران

سيرت الشركة الوطنية «مصر للطيران» رحلة خاصة ومباشرة بطائرتها من طراز Boeing 787-9 Dreamliner إلى مدينة أتلانتا الأمريكية، لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عقب ختام مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، حيث هبطت الرحلة في مطار العلمين الدولي.

رابعاً: شركة «إير كايرو»

في إطار التوسع المستمر لشباكتها الجوية، أعلنت شركة «إير كايرو» عن بدء تشغيل خط مباشر جديد يربط بين القاهرة والعاصمة الأرمينية يريفان اعتباراً من 16 يوليو الجاري، بواقع رحلة أسبوعياً، لتعزيز الحركة السياحية والتجارية بين البلدين.