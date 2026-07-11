قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترقب لمحادثات روما.. إسرائيل توقف عملياتها العسكرية في جنوب لبنان بضغط أمريكي
برلمانية إسبانية حاملة رضيعها داخل البرلمان الأوروبي: غزة تحولت إلى مقبرة مفتوحة
4 آلاف قتيل حصيلة ضحايا الزلازل في فنزويلا.. والأمم المتحدة تكثف جهود الإغاثة
أحمد السبكي: شمشون ودليلة ما اتكلفش بالدولارات ومش هبقى زي الفشارين
وجهة جديدة لـ محمد صلاح برعاية مصرية.. أين سيذهب قائد منتخب مصر؟
الداخلية السورية: سقوط خلية إرهابية نفذت تفجيرا ‏قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع
اللواء مجدى اللوزي لـ صدى البلد: تكريم الرئيس السيسي مكافآة لـ نجوم المنتخب على إنجاز المونديال
إدراج الموقع الإلكتروني للمتحف المصري الكبير على تطبيقات شركات المحمول
صورة للتاريخ.. الرئيس يصافح حارس المرمى مصطفى شوبير
تسهيلا للحجوزات .. مستشفى مصر للطيران تطلق تطبيق إلكتروني وتعلن مواعيد جديدة للعيادات
إبراهيم نورالدين عن تكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر: عندنا 100 حسام حسن| خاص
"من صلاح إلى شوبير".. جوانب إنسانية لا تُنسى في لقاء الرئيس السيسي بـ "لاعبي الفراعنة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حسم ملف طرح «مطار الغردقة» واستعدادات لمؤتمر دولي.. أسبوع حافل في الطيران المدني

وزير
وزير
نورهان خفاجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شهد قطاع الطيران المدني المصري، خلال الفترة من 3 إلى 10 يوليو 2026، نشاطاً مكثفاً وزخماً تشغيلياً ودولياً بارزاً، تنوع بين التحضير لأحداث عالمية مرتقبة، وتوسيع شبكات الرحلات الإقليمية والدولية بمختلف المطارات المصرية، إلى جانب استكمال خطوات الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

وتستعرض التغطية التالية أبرز نشاطات الوزارة وشركاتها التابعة خلال أسبوع:

أولاً: نشاط وزارة الطيران المدني

استعدادات متواصلة لاستضافة «معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026»، حيث واصلت وزارة الطيران المدني، بصفتها الشريك الاستراتيجي لمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، تنفيذ خطتها التسويقية والترويجية المكثفة استعداداً للحدث المقرر انعقاده خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر المقبل.

ووجهت الوزارة دعوات رسمية لكبار وزراء الطيران والنقل، ورؤساء سلطات الطيران المدني، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وقيادات الشركات العالمية؛ لتعزيز مكانة المعرض الدولية ودعم فرص الاستثمار. وفي هذا الإطار، تتولى الشركة الوطنية «مصر للطيران» مهام الناقل الرسمي للحدث.

مصر تستضيف اجتماعات «أسبوع أفريقيا والمحيط الهندي» (AFI Week)
تستعد وزارة الطيران المدني لاحتضان الاجتماع السنوي لأسبوع أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Week) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، في الفترة من 27 إلى 31 يوليو الجاري. ومن المقرر أن يشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى لوزراء ومسؤولي الطيران بالمنطقة، لبحث ملفات السلامة والأمن والاستدامة الجوية، بما يعزز الدور الريادي لمصر إقليمياً ودولياً.

حسم اللمسات النهائية لطرح إدارة وتشغيل «مطار الغردقة»
عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، سلسلة اجتماعات موسعة لمتابعة التجهيزات النهائية لبرنامج طرح إدارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، تمهيداً لإطلاقه وفق أعلى معايير الشفافية والتنافسية.

وأكدت الوزارة أن هذا الطرح يأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير المطارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع التأكيد التام على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة وسيادتها على جميع أصولها، بما يخدم مستهدفات رؤية مصر 2030.

ثانياً: الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
شهدت المطارات المصرية انتعاشة في استقبال خطوط طيران جديدة لتعزيز الحركة السياحية والسفر:

  • مطار سفنكس الدولي: وسّع شبكته الإقليمية باستقبال أولى رحلات شركتي Fly Jordan (القادمة من الأردن) وFlynas (القادمة من القصيم بالسعودية)، بإجمالي 7 رحلات أسبوعياً.
  • مطار الغردقة الدولي: استقبل أولى الرحلات المباشرة لشركة «المصرية العالمية للسيارات/AlMasria Universal Airlines» القادمة من العاصمة النمساوية فيينا، بواقع رحلة أسبوعياً.
  • مطار الإسكندرية الدولي (برج العرب): شهد تدشين خط جوي مباشر جديد يربط مدينة الإسكندرية بالعاصمة السعودية الرياض عبر طيران Flynas بواقع 3 رحلات أسبوعياً.

ثالثاً: الشركة القابضة لمصر للطيران
سيرت الشركة الوطنية «مصر للطيران» رحلة خاصة ومباشرة بطائرتها من طراز Boeing 787-9 Dreamliner إلى مدينة أتلانتا الأمريكية، لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عقب ختام مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، حيث هبطت الرحلة في مطار العلمين الدولي.

رابعاً: شركة «إير كايرو»
في إطار التوسع المستمر لشباكتها الجوية، أعلنت شركة «إير كايرو» عن بدء تشغيل خط مباشر جديد يربط بين القاهرة والعاصمة الأرمينية يريفان اعتباراً من 16 يوليو الجاري، بواقع رحلة أسبوعياً، لتعزيز الحركة السياحية والتجارية بين البلدين.

وزارة الطيران الطيران المدني مصر للطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

وفاة محاربة سرطان في سوهاج

الموت يخطف أمًّا من بين زغاريد زفاف نجلتها بسوهاج ويحول الفرح لمأتم

معتمد جمال

أمير هشام: معتمد جمال يطالب الزمالك بالحصول على مستحقاته المتأخرة

ترشيحاتنا

إسبانيا

إسبانيا تواصل كتابة التاريخ.. دي لا فوينتي ويامال يحطمان الأرقام القياسية في كأس العالم

إمام عاشور

فرج عامر: إمام عاشور أفضل لاعب مصري في كأس العالم.. والأهلي لن يبيعه بأقل من 10 ملايين دولار

منتخب مصر

مصر تحصد الميدالية الفضية في كأس العالم لكرة القدم الموحدة للسيدات بالأولمبياد الخاص

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد