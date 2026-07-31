طريقة عمل اللازانيا بالسبانخ بمذاق لا يقاوم

اللازانيا بالسبانخ من الأطباق الرئيسية المفضلة لدى الكثير من الأشخاص فتتمتع بمذاق شهي و مختلف لدى الكثير من الأشخاص.

قدم الشيف عمر إسماعيل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل اللازانيا بالسبانخ ، فيما يلي…

مقادير اللازانيا بالسبانخ



● لازانيا مسلوقة

● بصل مفروم

● ثوم مفروم

● ملح وفلفل

● بهارات إيطالي

● زبدة

● زيت

● بشاميل خفيف

● مشروم حلقات

● سبانخ بيبي

● جبنة موتزاريلا

طريقة تحضيراللازانيا بالسبانخ



يشوح المشروم في الزبدة ويتبل بالملح والتوابل.

يشوح البصل والثوم ويضاف البشاميل والموتزاريلا.

في بايركس تضاف طبقة من اللازانيا مع المشروم السبانخ والبشاميل وتكرر الطبقات.

يضاف الصوص على الوجه مع الموتزاريلا وتخبز بالفرن

وتقدم.