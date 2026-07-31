قدمت الشيف ساندرا مكاري على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل قهوة مثلجة بالفانيليا بدون سكر فهي من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص بالأخص خلال فصل الصيف.

مقادير قهوة مثلجة بالفانيليا بدون سكر

● 5 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

● فانيليا سائلة

● 5 ملعقة كبيرة عسل

● 1 لتر لبن

● 5 كوب مكعبات ثلج صغيرة

للتقديم:

● مكعبات ثلج

للوجه:

● 1 ملعقة قهوة سريعة الذوبان



طريقة تحضير قهوة مثلجة بالفانيليا بدون سكر



توضع في محضر الطعام المكونات تدريجياً

في كاسات التقديم يوضع لبن ثم توضع المكونات السابقة

يوضع على الوجه قليل من قهوة سريعة الذوبان ثم يقدم.