ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة السي فود؟

تناول شوربة السي فود باعتدال يمكن أن يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، خاصة إذا كانت محضرة بمكونات طازجة وكمية معتدلة من الكريمة والملح.

تمد الجسم بالبروتين عالي الجودة، ما يساعد على بناء العضلات وزيادة الشعور بالشبع.

تدعم صحة القلب بفضل احتواء المأكولات البحرية على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي قد تساهم في تقليل الالتهابات ودعم صحة الأوعية الدموية.

تعزز وظائف الدماغ، إذ ترتبط أوميجا 3 بدعم الذاكرة والتركيز وصحة الجهاز العصبي.

تقوي المناعة لاحتوائها على معادن مثل الزنك والسيلينيوم، اللذين يلعبان دورًا مهمًا في دعم الجهاز المناعي.

تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B12 واليود والحديد، وهي عناصر ضرورية لإنتاج الطاقة وصحة الأعصاب والغدة الدرقية.

تساعد على ترطيب الجسم إذا كانت تعتمد على مرقة خفيفة، ما يجعلها خيارًا جيدًا خاصة في الأجواء الحارة.



لكن هناك بعض النقاط التي يجب الانتباه إليها:

إذا كانت الشوربة غنية بالكريمة والزبدة فقد ترتفع فيها السعرات والدهون المشبعة.

قد تحتوي على نسبة مرتفعة من الصوديوم إذا أُضيف إليها الكثير من الملح أو مكعبات المرقة.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية المأكولات البحرية تجنبها تمامًا.



للحصول على أكبر فائدة، يفضل تحضير شوربة السي فود في المنزل باستخدام مرقة طبيعية، مع الإكثار من الخضروات وتقليل الكريمة والملح.

المصدر healthy food