طريقة عمل شوربة السي فود بأقل التكاليف

شوربة السي فود، أحد الأصناف التي يعشقها الكثير، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل شوربة السي فود.



المقادير



جمبري مقشر ومقطع.

1 سبيط مقطع مكعبات.

2 سمك فيليه مقطع مكعبات.

2 كابوريا حسب الرغبه

جزرة مقطعة مكعبات.

2 عود كرفس مقطع

2 حبة طماطم.

حبهان، ورق لوري

3 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة ملح

فلفل أسود.

كوب كريمة لباني.

5- في وعاء نضع زيت ويشوح به الكابوريا والسبيط والجمبري ثم يوضع قطع السمك مع الاستمرار في التقليب.

وتضاف شوربة الجمبري والكريمة اللباني والكرفس والملح والفلفل الأسود

والقليل من المستكة، ويترك الخليط على النار لمدة 4 دقائق.

6- ترفع شوربة السي فود من على النار، ثم تصب في أطباق التقديم وتقدم ساخنة.