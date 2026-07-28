بقعة حمراء.. علامة بالجلد تؤكد الإصابة بالورم الوعائي

يعد الورم الوعائي من أكثر الأورام الحميدة شيوعًا لدى الرضع والأطفال، وغالبًا ما يظهر على هيئة بقعة حمراء أو كتلة بارزة على الجلد خلال الأسابيع الأولى من الحياة.

ورغم أن معظم الحالات لا تشكل خطرًا وتختفي تدريجيًا مع نمو الطفل، فإن بعض الأورام قد تحتاج إلى تدخل طبي إذا أثرت في وظائف الجسم أو سببت مضاعفات.

كل مالاتعرفه عن الورم الوعائي

ويعرف الورم الوعائي بأنه نمو غير طبيعي للأوعية الدموية، ويظهر في الأغلب على الجلد، لذلك يندرج ضمن الحالات التي يتعامل معها أطباء الجلدية، لكنه قد يتكون أيضًا داخل أعضاء الجسم مثل الكبد، وإن كان ذلك أقل شيوعًا.

ويشير الأطباء إلى أن الورم الوعائي يمر عادة بمرحلتين؛ الأولى تتميز بالنمو السريع خلال الأشهر الأولى من العمر، ثم تبدأ مرحلة الانكماش التدريجي، وقد يختفي تمامًا لدى كثير من الأطفال مع التقدم في السن دون الحاجة إلى علاج.

ورغم أن أغلب الأورام الوعائية لا تسبب مشكلات صحية، فإن الطبيب قد يوصي بالعلاج إذا كان الورم قريبًا من العين أو الأنف أو الفم، أو تسبب في تقرحات أو نزيف، أو كان يعيق الرؤية أو التنفس أو الرضاعة.

وتختلف خيارات العلاج بحسب حجم الورم ومكانه، وتشمل المتابعة الدورية في الحالات البسيطة، أو استخدام أدوية مثل البروبرانولول للمساعدة في تقليص الورم، بينما قد يلجأ الأطباء إلى العلاج بالليزر أو الجراحة في حالات محددة.

ويؤكد الخبراء أهمية عدم تجاهل أي ورم وعائي يزداد حجمه بسرعة أو يصاحبه نزيف أو تغيرات ملحوظة، مع ضرورة استشارة طبيب الجلدية أو طبيب الأطفال للحصول على التشخيص والعلاج المناسب.

المصدر: Clevelan