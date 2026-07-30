طريقة عمل كيكة البسكوت الباردة.. لتحدي حر الصيف

كيكة البسكوت الباردة من الحلويات الخفيفة و الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة البسكوت الباردة، فيما يلي……

مقادير كيكة البسكوت الباردة



● 2 ملعقة كبيرة نشا

● ١/٤ كوب كاكاو

● ١/٣ كوب سكر

● 4 كوب حليب

● 1ملعقة صغيرة فانيليا

● ٢٠٠ جم شوكولاتة

● 3 باكيت بسكوت سادة فانيليا مستطيل

● 3 باكيت بسكوت سادة كاكاو مستطيل

للوجه

● شوكولاتة مبشورة

● فراولة و أوراق نعناع



طريقة تحضير كيكة البسكوت الباردة



يرفع السكر مع اللبن والنشا والكاكاو والفانيليا والشوكولاتة على النار مع استمرار التحريك للحصول على الصوص.

في قالب مبطن بـ”سترتش” توضع طبقات طولية من البسكوت الفانيليا والشوكولاتة، بينها طبقات من الصوص.

يحفظ في التلاجة حتى تمام التماسك.

ثم يقلب ويقدم.