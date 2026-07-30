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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل أوراك الدجاج المحشية.. بمذاق لا يقاوم

أوراك الدجاج المحشية
أوراك الدجاج المحشية
هاجر هانئ
نتيجة الثانوية العامة 2026

أوراك الدجاج المحشية من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض لشرائها من المطاعم.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أوراك الدجاج المحشية ، فيما يلي…..

مقادير أوراك الدجاج المحشية


● ٣ كوب أرز

● ٣ ملعقة كبيرة سمنة

● ١ بصل مفروم

● ٢٥٠ جرام كبدة

● ملح فلفل

● ١ ملعقة صغيرة قرفة

● ٣ ورق لاورا

● ١ مكعب مرق

● ٢ ملعقة صغيرة بهارات

● رشة جوزة الطيب

● لكرملة السكر (١/٢ كوب سكر + ١/٢ كوب ماء )

للدجاج
● ٦ اوراك فراخ مخليه
● ملح فلفل
لصوص تحمير الاوراك :
● ٢ ملعقة كبيرة زبادي
● ١ ملعقة صغيرة صلصة طماطم
● ١ ملعقة كبيرة عصير ليمون
● ملح فلفل
● رشة جوزة الطيب


طريقة تحضير أوراك الدجاج المحشية


يشوح البصل في السمنة ثم يضاف كبد الدجاج
ثم يضاف كل البهارات
في وعاء آخر يكرمل السكر ثم يضاف على خليط الأرز والكبد ويقلب جيدا
ثم تضاف كمية من الماء المغلي ويترك حتى يدخل في النضج
ثم تترك كمية لكي تبرد قليلا ثم تحشى الأوراك بالأرز بالخلطة ثم تغلق بخلة أسنان
ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج ثم تدهن الأوراك بخليط الدهن
تخلط الزبادي مع عصير الليمون والكاتشب ثم يضاف الملح والفلفل ثم تحمر في الزيت أو في الفرن وتقدم

أوراك الدجاج المحشية مقادير أوراك الدجاج المحشية طريقة تحضير أوراك الدجاج المحشية

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