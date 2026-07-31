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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تنسيق الجامعات 2026 | القائمة الرسمية للجامعات الرسمية المعتمدة في مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

تمثل مرحلة تنسيق الجامعات واحدة من أهم المحطات التي يمر بها طلاب الثانوية العامة، إذ يبدأ معها البحث عن الكلية المناسبة والمستقبل الأكاديمي الأفضل. ومع انطلاق تنسيق الجامعات 2026، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالتأكد من أن الجامعة التي يخططون للالتحاق بها معتمدة رسميًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تجنبًا للوقوع ضحية الكيانات التعليمية الوهمية التي تمنح شهادات غير معترف بها.

الجامعات المعتمدة.. الضمان الحقيقي لمستقبل الطلاب

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الالتحاق بالجامعات والمؤسسات التعليمية المعتمدة هو السبيل الوحيد للحصول على شهادة جامعية معترف بها داخل مصر وخارجها، مشددة على ضرورة مراجعة القوائم الرسمية قبل تسجيل الرغبات أو التقدم للالتحاق بأي مؤسسة تعليمية.
 

وتتنوع منظومة التعليم الجامعي في مصر بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، إلى جانب الجامعات المنشأة باتفاقيات دولية، وأفرع الجامعات الأجنبية، والجامعات التكنولوجية، بما يمنح الطلاب خيارات واسعة تتناسب مع مختلف التخصصات والقدرات.

28 جامعة حكومية تستقبل طلاب تنسيق 2026

تضم قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة في مصر 28 جامعة موزعة على مختلف المحافظات، من أبرزها جامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس، وجامعة أسيوط، وجامعة طنطا، وجامعة المنصورة، وجامعة الزقازيق، وجامعة المنوفية، وجامعة قناة السويس، وجامعة بنها، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة سوهاج، وجامعة بورسعيد، وجامعة دمياط، وجامعة السويس، وجامعة الأقصر، وجامعة الغردقة، وغيرها من الجامعات الحكومية التي تقدم عشرات البرامج الأكاديمية في مختلف التخصصات.

 

38 جامعة خاصة معتمدة

كما تضم منظومة التعليم العالي 38 جامعة خاصة معتمدة، من بينها جامعة 6 أكتوبر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة مصر الدولية، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة المستقبل، والجامعة المصرية الروسية، وجامعة بدر، وجامعة فاروس، بالإضافة إلى عدد من الجامعات التي تم إنشاؤها خلال السنوات الأخيرة لتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي.

الجامعات الأهلية تواصل التوسع

وتضم قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة 32 جامعة، في إطار خطة الدولة للتوسع في هذا النوع من التعليم، ومن أبرزها جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة النيل الأهلية، وجامعة مصر للمعلوماتية، إلى جانب الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية مثل جامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، وحلوان، وبنها، والمنوفية، وأسيوط، وسوهاج، وطنطا، والفيوم، وغيرها.

جامعات باتفاقيات دولية وقوانين خاصة

وتضم الجامعات المنشأة بقوانين خاصة جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، بينما تشمل الجامعات المنشأة باتفاقيات دولية ست جامعات، هي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، وجامعة إسلسكا، وجامعة برلين الألمانية بالجونة، وجامعة سنجور.

كما تضم الجامعات المنشأة باتفاقيات إطارية كلًا من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة العربية المفتوحة، وهما من المؤسسات التعليمية التي تتمتع باعتراف رسمي داخل منظومة التعليم العالي.

أفرع الجامعات الأجنبية في مصر

شهدت السنوات الأخيرة توسعًا في إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية داخل مصر، وفقًا للقانون المنظم لذلك، وتشمل مؤسسات تستضيف فروعًا لجامعات عالمية مرموقة، مثل جامعة جزيرة الأمير إدوارد الكندية، وجامعة كوفنتري البريطانية، وجامعة نوفا البرتغالية، وجامعة هيرتفوردشاير البريطانية، إلى جانب جامعات لندن، وإيست لندن، ولانكشاير، فضلًا عن جامعتي كازان وسان بطرسبرج الروسيتين.

الجامعات التكنولوجية.. تعليم يواكب سوق العمل

وتواصل الجامعات التكنولوجية تعزيز دورها في إعداد خريجين يمتلكون المهارات التطبيقية المطلوبة في سوق العمل، حيث تضم المنظومة 12 جامعة تكنولوجية حكومية، من بينها جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة برج العرب التكنولوجية، وجامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، وجامعة طيبة التكنولوجية، بالإضافة إلى جامعات تكنولوجية خاصة، أبرزها جامعة السويدي للتكنولوجيا وجامعة ساكسوني مصر للتكنولوجيا.

نصائح مهمة قبل تسجيل الرغبات

وينصح خبراء التعليم الطلاب بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الوعود بالحصول على شهادات سريعة، والتأكد دائمًا من اعتماد المؤسسة التعليمية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، مع مراجعة قواعد القبول والتخصصات المتاحة بكل جامعة قبل تسجيل الرغبات.

وفي ظل تنوع مؤسسات التعليم الجامعي في مصر، تبقى الخطوة الأهم أمام طلاب الثانوية العامة هي اختيار جامعة معتمدة تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، بما يضمن لهم الحصول على تعليم معترف به وفرص أفضل في سوق العمل، ويجنبهم الوقوع في فخ الكيانات الوهمية التي قد تضيع سنوات من الدراسة دون أي قيمة علمية أو قانونية.

وزارة التعليم العالي مصر الغردقة الإسكندرية طنطا

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