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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"حماس" تصدر بيانا بشأن استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

"حماس" تصدر بيانا بشأن استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
"حماس" تصدر بيانا بشأن استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
أ ش أ

أكدت حركة (حماس) "أنها تعاملت والفصائل الفلسطينية بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وبتوافق وطني بين الفصائل الفلسطينية، تجلّت فيه روح الشراكة والمسؤولية، انطلاقاً من حرصنا على حماية شعبنا، وتلبية احتياجاته الإنسانية، وصون حقوقه الوطنية".

وذكرت الحركة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن التزام الاحتلال بوقف القتل وإنهاء اعتداءاته هو المدخل الأساس، والخطوة الأولى للمضي في التنفيذ، والشروع في وضع الإطار والجدول الزمني لما تم التوافق عليه، مع التأكيد على أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى.

وأوضحت "أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق قد رُبطت واشترطت بوقف جميع أشكال العدوان، والانسحاب من قطاع غزة، وتحقيق التعافي المبكر، ودخول اللجنة الإدارية، وانتشار قوات الحماية الدولية، وحل العصابات المسلحة التي شكّلها الاحتلال، وإعادة الإعمار، وضمان حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وحماية حقوق المواطنين".

وتقدمت حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية بالتحية والتقدير لشعبنا وأهلنا الصامدين في قطاع غزة.. مؤكدة أنها ستواصل العمل معاً على هذا الطريق من أجل صون كافة حقوق الشعب الفلسطيني.

حركة حماس الفصائل الفلسطينية بمسؤولية وإيجابية العملية التفاوضية الفصائل الفلسطينية تلبية احتياجاته الإنسانية صون حقوقه الوطنية

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