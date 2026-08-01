قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضوابط تحويل الطلاب بين الأزهر والتربية والتعليم للعام الدراسي 2026/ 2027م
حيثيات براءة الفنانة جيهان الشماشرجي من تهمة السرقة بالإكراه
رسميا الآن .. شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026
رسميا.. ننشر أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة
الزمالك يظهر العين الحمرا.. تهديد بالرحيل وجلسة طارئة قبل معسكر الدوري
بحكم قضائي.. دستورية تطبيق أحكام التمويل العقاري على المباني المرهونة للبنوك
طرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة خلال شهر
5 ملفات استراتيجية على مائدة النقاش.. تفاصيل المؤتمر السابع للمصريين في الخارج
نقيب القراء: عضوية النقابة تخطت الـ 15 ألفًا.. وتزايد ملحوظ في السيدات
محافظ الغربية بموقع الحادث.. 4 ضحايا في انهيار منزل بزفتي |صور
مريضة نفسية.. الداخلية تكشف حقيقة تهديد شخصين لسيدة بالغربية
رئيس المعاهد الأزهرية يتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الشركة المالكة لحقوق أغاني لطيفة تقاضي «توليت».. بسبب سرقة لحن

لطيفة - تووليت
لطيفة - تووليت
سعيد فراج

في تطور جديد داخل الوسط الموسيقي، كشفت شركة «لاتسو سول»، المالكة لحقوق عدد من أعمال النجمة لطيفة، عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المطرب توليت، على خلفية اتهامه باستخدام لحن أغنية «في الكام يوم اللي فاتوا» التي قدمتها لطيفة قبل سنوات، في عمل غنائي جديد وتراك دعائي لإعلان إحدى شركات الاتصالات.

وجاءت الأزمة بالتزامن مع طرح لطيفة أولى أغنيات ألبومها الجديد «شبهي بالمللي»، لتتصاعد حالة الجدل حول حقوق الملكية الفكرية في صناعة الموسيقى، خاصة مع ارتباط الواقعة بأغنية حققت نجاحًا لافتًا عند طرحها.

وليد سعد 

وأكد الملحن وليد سعد، صاحب لحن أغنية «في الكام يوم اللي فاتوا»، أنه بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه الفكرية والفنية، مشددًا على أنه لن يسمح باستخدام ألحانه أو استغلالها دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.

وأوضح وليد سعد أن أغنية «في الكام يوم اللي فاتوا» قدمتها لطيفة ضمن ألبومها الذي صدر عام 2008، وهي من كلمات الشاعر نادر عبدالله وألحانه، مشيرًا إلى أن اللحن تم استخدامه، بحسب ما تم رصده، في عمل غنائي جديد لـ«توليت»، إلى جانب تراك دعائي لإعلان إحدى شركات الاتصالات.

وأشار الملحن إلى أن الإجراءات القانونية تستهدف وقف استخدام اللحن محل النزاع، والمطالبة بحذف المحتوى الذي يتضمنه، مؤكدًا أن الأمر بالنسبة له يتعلق بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وصون قيمة الأعمال الفنية من أي استخدام غير مصرح به.

ومن جانبها، أكدت شركة «لاتسو سول»، التي تتولى حقوق أعمال لطيفة، تحركها قانونيًا في الواقعة، مطالبة بحذف العمل محل الأزمة، في ظل ما اعتبرته تعديًا على حقوق الأغنية وملكيتها الفنية.

وتعيد الواقعة إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية في صناعة الموسيقى، وهي حقوق الملكية الفكرية وحق الملحن والشاعر وصاحب التسجيل في حماية أعمالهم من إعادة الاستخدام أو الاقتباس دون الحصول على إذن مسبق، خصوصًا في ظل الانتشار السريع للأغاني والمحتوى الموسيقي عبر منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات.

وتأتي الأزمة بالتزامن مع انشغال لطيفة بطرح ألبومها الصيفي الجديد «شبهي بالمللي»، الذي بدأت إطلاق أغنياته تباعًا، وسط اهتمام جماهيري واسع، بعدما تصدرت الأغنية الأولى تريند مصر وتونس عقب طرحها بساعات.

لطيفة في الكام يوم اللي فاتوا وليد سعد تووليت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

أسعار الكهرباء الجديدة

تطبق على فاتورة أغسطس.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة وتثبيت هذه الشريحة

مصطفى شوبير

الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا لضم مصطفى شوبير ويتمسك باستمراره

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

سعر الذهب

ماذا حدث للمعدن الأصفر؟ .. سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

ترشيحاتنا

وحدات سكنية

بمبلغ تأمين.. تفاصيل الحصول على وحدات سكنية من شقق الايجار التمليكي

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: توسع مستمر في برامج التوعية والتثقيف المالي لطلاب الجامعات

السلطات اليابانية

الخزانة الأمريكية تتدخل لدعم الين.. تحالف نقدي غير مسبوق مع طوكيو

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد