الشركة المالكة لحقوق أغاني لطيفة تقاضي «توليت».. بسبب سرقة لحن

في تطور جديد داخل الوسط الموسيقي، كشفت شركة «لاتسو سول»، المالكة لحقوق عدد من أعمال النجمة لطيفة، عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المطرب توليت، على خلفية اتهامه باستخدام لحن أغنية «في الكام يوم اللي فاتوا» التي قدمتها لطيفة قبل سنوات، في عمل غنائي جديد وتراك دعائي لإعلان إحدى شركات الاتصالات.

وجاءت الأزمة بالتزامن مع طرح لطيفة أولى أغنيات ألبومها الجديد «شبهي بالمللي»، لتتصاعد حالة الجدل حول حقوق الملكية الفكرية في صناعة الموسيقى، خاصة مع ارتباط الواقعة بأغنية حققت نجاحًا لافتًا عند طرحها.

وليد سعد

وأكد الملحن وليد سعد، صاحب لحن أغنية «في الكام يوم اللي فاتوا»، أنه بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه الفكرية والفنية، مشددًا على أنه لن يسمح باستخدام ألحانه أو استغلالها دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.

وأوضح وليد سعد أن أغنية «في الكام يوم اللي فاتوا» قدمتها لطيفة ضمن ألبومها الذي صدر عام 2008، وهي من كلمات الشاعر نادر عبدالله وألحانه، مشيرًا إلى أن اللحن تم استخدامه، بحسب ما تم رصده، في عمل غنائي جديد لـ«توليت»، إلى جانب تراك دعائي لإعلان إحدى شركات الاتصالات.

وأشار الملحن إلى أن الإجراءات القانونية تستهدف وقف استخدام اللحن محل النزاع، والمطالبة بحذف المحتوى الذي يتضمنه، مؤكدًا أن الأمر بالنسبة له يتعلق بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وصون قيمة الأعمال الفنية من أي استخدام غير مصرح به.

ومن جانبها، أكدت شركة «لاتسو سول»، التي تتولى حقوق أعمال لطيفة، تحركها قانونيًا في الواقعة، مطالبة بحذف العمل محل الأزمة، في ظل ما اعتبرته تعديًا على حقوق الأغنية وملكيتها الفنية.

وتعيد الواقعة إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية في صناعة الموسيقى، وهي حقوق الملكية الفكرية وحق الملحن والشاعر وصاحب التسجيل في حماية أعمالهم من إعادة الاستخدام أو الاقتباس دون الحصول على إذن مسبق، خصوصًا في ظل الانتشار السريع للأغاني والمحتوى الموسيقي عبر منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات.

وتأتي الأزمة بالتزامن مع انشغال لطيفة بطرح ألبومها الصيفي الجديد «شبهي بالمللي»، الذي بدأت إطلاق أغنياته تباعًا، وسط اهتمام جماهيري واسع، بعدما تصدرت الأغنية الأولى تريند مصر وتونس عقب طرحها بساعات.