راغب علامة يشعل أول مسرح عائم بحفل استثنائي فوق مياه البحر | صور

أشعل "الميجا ستار" اللبناني راغب علامة مسرح بورتو مارينا بحفل هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط أقيم على مسرح عائم فوق مياه البحر مباشرة في تجربة جمعت بين الموسيقى والمشهد البحري لترسم معيارا جديدا لفعاليات صيف 2026 .



واستهل النجم ظهوره بدخول استعراضي مبهر حيث وصل إلى موقع الحفل على متن يخت فاخر ضم شقيقه خضر و داليا الكردي ومنظم الحفل ياسر الحريري و وسط أجواء احتفالية خطفت الأنظار قبل أن يصعد إلى خشبة المسرح العائم المصمم وفق أحدث تقنيات "بارتوم" وبمواصفات عالمية وأحاطت بالمسرح تشكيلات من اليخوت وعروض الإضاءة الاحترافية التي تفاعلت مع إيقاع الأمواج، لتمنح الجمهور تجربة بصرية وسمعية متكاملة.



وافتتح راغب علامة سهرته بأغنيته الشهيرة"قلبي عشقها" وسط تفاعل جماهيري كبير امتلأت به منطقة الـVIP عن آخرها بينما نقلت شاشات عملاقة على المشاية أجواء الحفل للحضور لحظة بلحظة.

وقدم راغب علامة خلال الحفل أحدث أغانيه "مزاجية" و"كده كده" التي أشعلت المزيد من التفاعل بالإضافة الى عدد من اغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني على مدار أكثر من ثلاثة عقود والتي رددها الجمهور معه حتى الساعات الأولى من الصباح.



ويأتي الحفل من تنظيم المنتج ياسر الحريري فيما تولى تنفيذ المسرح المخرج تامر فوزي والإضاءة والمؤثرات البصرية ل وليد الحريري وبمشاركة فرق فنية وتقنية متخصصة تعمل وفق أعلى المعايير الدولية.