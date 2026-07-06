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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أوبك يزيد النفط 188 برميلا في أغسطس للشهر الخامس

النفط
النفط
أمل مجدى

أعلن تحالف "أوبك+" خامس زيادة شهرية لإنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً خلال أغسطس، ما يعزز آفاق وفرة الإمدادات في سوق النفط 
حال استمرار اتفاق السلام الهش بين الولايات المتحدة وإيران.

تشمل الزيادة سبع دول هي: السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، وذلك بعد انسحاب الإمارات من منظمة أوبك في مايو.

وقالت دول التحالف في بيان وفقاً لبلومبرج إن قرار التعديل يأتي في إطار التزامها بدعم استقرار سوق النفط، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهودها في تعويض فائض الإنتاج السابق، ومجددة الالتزام الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لـ"إعلان التعاون" بما في ذلك التخفيضات الطوعية الإضافية التي تتابعها اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج. 
كانت "أوبك" قد خفضت في تقريرها لشهر يونيو تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط إلى نحو مليون برميل يومياً في 2026، مقارنةً مع تقديرات سابقة عند 1.2 مليون برميل يومياً. وبذلك يبلغ إجمالي الطلب المتوقع هذا العام 106.1 مليون برميل يومياً.

إلا أنها رفعت تقديرات نمو الطلب في 2027 إلى 1.7 مليون برميل يومياً، بزيادة 200 ألف برميل يومياً عن تقييم مايو، ليصل إجمالي الطلب العالمي إلى 107.9 مليون برميل يومياً.

تراجع إنتاج التحالف في مايو

وقال التحالف في بيان إنه سيواصل متابعة وتقييم السوق بشكل دقيق لدعم استقراره، مؤكداً على أهمية التحلي بالحذر والمرونة.

كان تقرير "أوبك" لشهر يونيو قد أظهر أن إنتاج الدول المشاركة في اتفاق التعاون ضمن تحالف "أوبك+" تراجع في مايو بنحو 185 ألف برميل يومياً على أساس شهري، ليبلغ 33.13 مليون برميل يومياً، وفق المصادر الثانوية التي تعتمدها المنظمة.

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