وزير الصناعة: جوائز EXXA تعزز تنافسية المنتج المصري وتدعم نمو الصادرات الهندسية



شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في فعاليات النسخة الخامسة من حفل توزيع جوائز التميز في التصدير الهندسي EXXA، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى جانب قيادات مجتمع الأعمال وممثلي الشركات المصدرة وكبرى المؤسسات الصناعية وعدد من الجهات الحكومية.



دعم الصادرات



وأكد الوزير أن الحدث يمثل منصة رفيعة لتكريم النماذج المتميزة في قطاع الصناعات الهندسية، وتشجيع الشركات على زيادة صادراتها وتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن تنوع فئات الجوائز يعكس قدرة الصناعة المصرية على مواكبة التطورات العالمية وتلبية متطلبات الأسواق الخارجية المختلفة.

أولوية استراتيجية



وأوضح هاشم أن الصناعات الهندسية تعد واحدة من الصناعات السبع ذات الأولوية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، وتحظى باهتمام كبير من الوزارة باعتبارها ركيزة أساسية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن السوق المصري يمتلك فرصاً استثمارية واعدة في هذا القطاع مدعومة بتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة.



6 فئات تميز



وخلال مراسم الحفل، سلم وزير الصناعة الجوائز للشركات الفائزة في ست فئات تميز شملت جائزة أكبر مصدر مصري من شباب رجال أو سيدات الأعمال، وجائزة تعميق التصنيع المحلي، وجائزة الابتكار في التصدير، وجائزة أفضل قصة نجاح في التصدير، وجائزة التصنيع الأخضر، وجائزة الذكاء الاصطناعي في التصنيع.



نمو قوي للصادرات



ومن جانبه، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن القطاع يواصل تحقيق معدلات نمو قوية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية الأخيرة، موضحاً أن الصادرات الهندسية ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إلى نحو 2.5 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو يقارب 20%.