قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقترب من الحسم.. القصة الكاملة لـ أزمة شكاوي الزمالك وزيزو
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 يونيو 2026 في القاهرة والمحافظات
يختصر الوقت من 70 إلى 30 دقيقة.. هل ينقذ المونوريل الزحام في القاهرة؟
حظر ​مسيرة للمجلس ​الوطني للمقاومة ‌الإيرانية في باريس
الفراعنة يتفوقون.. تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا قبل مواجهة كأس العالم 2026
السيطرة على حريق نشب بشركة دعاية وإعلان في شبرا الخيمة
احذر يا عميد.. نقاط قوة وضعف نيوزيلندا | كيف يدير حسام حسن اللقاء؟
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
من القرى إلى المراكز.. 8 ملايين جرعة تحصين لتعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية
جامعة القاهرة تحتفظ بصدارة الجامعات المصرية في تصنيف QS 2027
الحرس الثوري يوجه رسالة حازمة لـ خامنئي تخص الحياة السياسية في البلاد
قرار عاجل من الزمالك بشان قائمة الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بلاغ مواطن يقود إلى ضبط 76 صنفًا منتهي الصلاحية داخل سوبر ماركت بمدينة نصر

سلامة الغذاء
سلامة الغذاء
ولاء عبد الكريم


استجابت الهيئة القومية لسلامة الغذاء لبلاغ أحد المواطنين بشأن تداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد محال السوبر ماركت بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهودها لحماية صحة المستهلك وتعزيز منظومة الرقابة على المنشآت الغذائية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، بسرعة فحص الشكاوى والتحقق من صحتها.
 

لجنة رقابية عاجلة
 

وتلقت الهيئة الشكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وعلى الفور كلفت مفتشي الإدارة العامة لخدمة المواطنين بفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تشكيل لجنة رقابية والانتقال إلى المنشأة محل الشكوى لإجراء أعمال التفتيش والمعاينة والتحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.
 

مخالفات متعددة
 

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات، شملت عدم الالتزام بالممارسات التخزينية السليمة، ووجود مؤشرات على عدم تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بمكافحة الآفات، فضلًا عن عدم استيفاء الشهادات الصحية اللازمة للعاملين بالمنشأة.
 

فساد ومنتهية الصلاحية
 

وأكدت نتائج الفحص صحة الشكوى، حيث تم ضبط 76 صنفًا من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب منتجات أخرى ظهرت عليها علامات فساد ظاهري جعلتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بما يشكل مخالفة لاشتراطات سلامة الغذاء.
 

إجراءات قانونية
 

وعلى ضوء المخالفات التي تم رصدها، اتخذت اللجنة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالمخالفات والمضبوطات، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالها.
 

دعوة للإبلاغ
 

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرارها في متابعة وفحص جميع الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين والتعامل معها بمنتهى الجدية، واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي ممارسات قد تؤثر على سلامة الغذاء أو تضر بصحة المستهلكين، داعية المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء أو تداول منتجات غذائية غير مطابقة للاشتراطات، بما يدعم جهود الرقابة ويضمن تداول غذاء آمن وسليم.

سلامة الغذاء الرقابة على الأسواق منتهية الصلاحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

سعر الذهب

5250 جنيهًا.. آخر سعر لعيار 18 في الصاغة اليوم

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

مجدي عبدالغنى

زوجة مجدي عبد الغني: شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه.. وعدت لتشجيع الزمالك

بقايا معمارية

أسرار تحت أقدام الطلاب.. اكتشاف قصر روماني عمره 1800 عام | ما القصة؟

عدي الدباغ

بشرى لجماهير الزمالك بشأن عدي الدباغ

ترشيحاتنا

قانون المرور

ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

غرامة مالية

ارتكابك هذه الأفعال داخل لجان الثانوية العامة يعرضك للحبس والغرامة

مها عبد الناصر

وكيل اتصالات النواب: السوشيال ميديا سلاح ذو حدين ونبحث ضوابط للأطفال

بالصور

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد