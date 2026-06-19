بلاغ مواطن يقود إلى ضبط 76 صنفًا منتهي الصلاحية داخل سوبر ماركت بمدينة نصر



استجابت الهيئة القومية لسلامة الغذاء لبلاغ أحد المواطنين بشأن تداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد محال السوبر ماركت بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهودها لحماية صحة المستهلك وتعزيز منظومة الرقابة على المنشآت الغذائية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، بسرعة فحص الشكاوى والتحقق من صحتها.



لجنة رقابية عاجلة



وتلقت الهيئة الشكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وعلى الفور كلفت مفتشي الإدارة العامة لخدمة المواطنين بفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تشكيل لجنة رقابية والانتقال إلى المنشأة محل الشكوى لإجراء أعمال التفتيش والمعاينة والتحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.



مخالفات متعددة



وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات، شملت عدم الالتزام بالممارسات التخزينية السليمة، ووجود مؤشرات على عدم تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بمكافحة الآفات، فضلًا عن عدم استيفاء الشهادات الصحية اللازمة للعاملين بالمنشأة.



فساد ومنتهية الصلاحية



وأكدت نتائج الفحص صحة الشكوى، حيث تم ضبط 76 صنفًا من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب منتجات أخرى ظهرت عليها علامات فساد ظاهري جعلتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بما يشكل مخالفة لاشتراطات سلامة الغذاء.



إجراءات قانونية



وعلى ضوء المخالفات التي تم رصدها، اتخذت اللجنة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالمخالفات والمضبوطات، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالها.



دعوة للإبلاغ



وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرارها في متابعة وفحص جميع الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين والتعامل معها بمنتهى الجدية، واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي ممارسات قد تؤثر على سلامة الغذاء أو تضر بصحة المستهلكين، داعية المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء أو تداول منتجات غذائية غير مطابقة للاشتراطات، بما يدعم جهود الرقابة ويضمن تداول غذاء آمن وسليم.