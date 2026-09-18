مع بدء إجازة البنوك..أقل دولار في السوق الرسمية الآن

شهد سعر أقل دولار استقراراً مع بدء تعاملات اليوم الجمعة 18-9-2026 على مستوى البنوك العاملةفي السوق المصرية.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل؛ في البنوك اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدًا السبت، بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وجاء آخر تحديث سجله أقل سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و 50,27 جنيها للبيع في ميد بنك.

الدولار اليوم

وثبت سعر الدولار دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك اليوم.

تحركات الدولار

وهوى الدولار مقابل الجنيه أمس بقيمة 21 قرشا بمختلف البنوك المصرية .

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار 52.08 جنيها.

الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 52.08 جنيها للشراء و 52,18 جنيها للبيع

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و 50,27 جنيها للبيع في ميد بنك.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع في أبوظبي التجاري.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.87 جنيها للشراء و 50.97 جنيها للبيع في بنك فيصل الاسلامي.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 51.95 جنيها للشراء و52.05 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان.

ووصل سعر الدولار 52.05 جنيها للشراء و 51.15 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، البركة، كريدي اجريكول".

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.08 جنيها لشراء و 52.18 جنثها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي،المصرف المتحد، الكويت الوطني، التنمية الصناعية،HSBC،الإسكندرية، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار 52.10 جنيها للشراء و 52.2 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي الكويتي، قناة السويس،نكست".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.17 جنيها للشراء و 52.27 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 52.12 جنيها للشراء و 52.22 جنيها للبيع في بنك سايب.

مصر تشارك بإجتماعات البنوك المركزية الإفريقية

شارك حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات المؤتمر رفيع المستوى حول «استخدامات الذكاء الاصطناعي في ممارسات البنوك المركزية»، الذي نظمه البنك المركزي الكيني بالعاصمة نيروبي، بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشائه.

جاء ذلك في إطار الحرص على تبادل الرؤى والخبرات مع محافظي البنوك المركزية الإفريقية، وتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشهد المؤتمر-الذي انعقد على هامش الاجتماعات السنوية الـ 48 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية (AACB)، التي يستضيفها البنك المركزي الكيني خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026- مشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية، يمثلون أكثر من 40 دولة إفريقية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات الرقابية والقطاع المالي والمؤسسات الدولية، لبحث الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي للبنوك المركزية، إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة باستخدامه، وسبل توظيفه بصورة مسؤولة وآمنة.

وركزت المناقشات على ثلاثة محاور رئيسية شملت استخدامات الذكاء الاصطناعي في السياسة النقدية والاستقرار المالي، وتطوير الرقابة المصرفية وتعزيز النزاهة المالية، إلى جانب حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر المرتبطة به.

وناقش المؤتمر إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات كبيرة ومتنوعة من البيانات، ودعم التنبؤات الاقتصادية، كما استعرض المشاركون تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل البنوك المركزية، بما في ذلك تحليل الوثائق وإدارة المعرفة وإعداد التقارير، وما يمكن أن تحققه تلك التطبيقات من رفع للكفاءة التشغيلية وتحسين الاستفادة من البيانات.

وفي ختام المؤتمر، تم إجراء حوار حول جاهزية الدول لتبني الذكاء الاصطناعي وأهمية التعاون الإقليمي، إلى جانب بحث الخطوات المستقبلية لتعزيز الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات في النظم المالية، والاستفادة من أطر التعاون القائمة بين البنوك المركزية الإفريقية.

وتعكس مشاركة المحافظ في هذا المؤتمر الحرص على متابعة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تطبيقاته في تطوير أعمال البنوك المركزية، بما يدعم كفاءة تنفيذ السياسات ويعزز الاستقرار المالي والنقدي.