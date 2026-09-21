وزير الري: موقف مصر من قضية المياه ثابت.. ولن نسمح بالمساس بأمننا المائي

أكد محمد مخلوف، مراسل موقع قناة العربية بالقاهرة، أن موقف مصر تجاه قضية المياه لم يطرأ عليه أي تغيير، مشيرًا إلى أن القاهرة تتمسك بثوابتها المتعلقة بالحفاظ على حقوقها المائية.

وأوضح مخلوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، تفاصيل لقائه بوزير الري، مشيرًا إلى أن الوزير أكد أن السد الإثيوبي تم الإعلان عنه بشكل أحادي عام 2011، وأن مصر تتمسك بموقفها الرافض لأي إجراءات تمس حقوقها المائية.

ولفت إلى أن وزير الري أوضح أن نحو 98% من الموارد المائية في مصر تعتمد على مياه النيل، في الوقت الذي يقل فيه نصيب الفرد المصري من المياه عن نصف الحد الذي تصنفه المعايير الدولية باعتباره المستوى المستحق للفرد.

وشدد مخلوف على أن مصر لا تعارض حق إثيوبيا في تحقيق التنمية، لكنها في الوقت نفسه ترفض أي إجراءات من شأنها التأثير على حصتها من مياه النيل أو تهديد أمنها المائي.

وأشار إلى أن وزراء دول حوض النيل توصلوا إلى ما وصفه بإنجاز مهم بشأن تعديل الاتفاقية الخاصة بنهر النيل بما يحقق مصالح الدول الأعضاء، موضحًا أن إثيوبيا لم توافق على التعديلات المطروحة.

القواعد المنظمة للعلاقات بين الدول

ونقل مخلوف عن وزير الري تأكيده أن قضية السد الإثيوبي لم تنتهِ، وأن مصر ستواصل اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية للحفاظ على أمنها المائي، مع الالتزام بالقانون الدولي والقواعد المنظمة للعلاقات بين الدول.

وأكد الوزير، بحسب ما ذكره مراسل «العربية»، أن مصر لن تقبل بأي تهديد لأمنها المائي، وأنها تتمسك بحقوقها في استخدام الوسائل التي يكفلها القانون الدولي لحماية مصالحها المائية.