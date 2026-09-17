موسيماني يعلن قائمة منتخب جنوب افريقيا

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا قائمة المنتخب استعدادا لفترة التوقف الدولي المقبلة في شهر سبتمبر الجاري.

ويخوض منتخب جنوب افريقيا ٣ مباريات خلال فترة التوقف من بينهم الودية أمام منتخب مصر.

وجاءت قائمة منتخب جنوب افريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز، سيبهو تشايني، ريكاردو جوس.

خط الدفاع: أوبري مودايبا، سامكيلي كابيني، فاواز باساديين، كاموجيلو سيبيليبيلي، ثابيلو مورينا، ثابانج ماتولودي، أولويثو مخانيا، خولوماني نداماني، إيمي أوكون، ليبوني سيما، نكوسيناثي سيبيسي.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، ليبوهانج مابوي، سيفيلو سيثولي، باتوسي أوباس، بروكلين بوجنبول.

خط الهجوم: إكرام راينرز، يانيلة مبوتوما، كاسيوس مايولا، أوسوين أبوليس، بوسو ديتجياني، تاشريك ماثيوز، ريليبوهيل موفوكينج، ثيمبا زواني، رونالدو فان نيل، ثابيلو ماسكو، تشيبانج موريمي، لوثر سينج، شاندري كامبل، ليلي فوستر.