100 ألف جنيه تنهي خلاف «سيدة السوبلكس» في طوخ .. التفاصيل الكاملة لجلسة الصلح

في قرية كوم الأطرون التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، أسدل كبار الأهالي والعائلتان طرفًا من الستار على واقعة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما جمعت جلسة عرفية طرفي الخلاف وشهود العيان، وانتهت إلى تسوية النزاع وإلزام أحد الأطراف بدفع مبلغ 100 ألف جنيه لصالح السيدة التي اشتهرت إعلاميًا بلقب «سيدة السوبلكس».

لم تكن الجلسة مجرد لقاء لإنهاء خلاف عابر، إذ كشفت روايات أطراف النزاع أن جذور الخلاف بين العائلتين تمتد إلى نحو عامين، رغم أن طرفي الواقعة تربطهما صلة قرابة، فهما من أبناء العمومة، إلى جانب وجود صلة نسب بينهما.

خلافات سابقة وواقعة جديدة

وبحسب رواية أحد أطراف النزاع خلال الجلسة العرفية، شهد شهر أغسطس الجاري مشاجرتين سابقتين بين الطرفين، جرى بشأنهما تحرير محضرين وإرفاق تقارير طبية، قبل أن تأتي الواقعة الأخيرة وتعيد الخلاف إلى الواجهة من جديد.



وتعود تفاصيل الواقعة الأخيرة، وفقًا لروايات الأطراف، إلى وصول زوج السيدة إلى منزله مستقلًا سيارته، قبل أن يلقي أحد أفراد الطرف الآخر طوبة على زجاج السيارة، لتتحول الواقعة من مشادة إلى اشتباك بين الطرفين.



وخلال الاشتباك، تعرض الزوج للاعتداء باستخدام «شومة»، بحسب روايات الواقعة، وهنا تدخلت زوجته للدفاع عنه، قبل أن تتمكن من طرح أحد المشاركين أرضًا بحركة «سوبلكس».



لم تستغرق الواقعة وقتًا طويلًا، لكن لحظة تدخل السيدة كانت كافية لتحويل مشاجرة محلية إلى حديث واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.



فقد جرى تداول مقطع فيديو يوثق لحظة طرحها أحد المشاركين أرضًا، وانتشر المشهد على نطاق واسع، وسط تعليقات وتشبيهات بحركات المصارعين، لتكتسب السيدة لقب «سيدة السوبلكس»، ويصبح الفيديو حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وبينما تعامل رواد مواقع التواصل مع المشهد باعتباره لقطة لافتة، كانت الواقعة في محيط القرية تحمل خلفية من الخلافات السابقة بين طرفي النزاع، بحسب روايات المشاركين.

روايتان أمام الجلسة العرفية

ومع تصاعد الاهتمام بالواقعة، جلس الطرفان وجهًا لوجه داخل جلسة عرفية، بحضور عدد من أفراد العائلتين وكبار أهالي القرية وشهود العيان.



واستمعت الجلسة إلى رواية كل طرف بشأن ما سبق الواقعة الأخيرة وكيف بدأت وتطورت، كما عرض الطرف الآخر روايته بشأن الخلافات السابقة، مؤكدًا أن الأمر لا يرتبط بالواقعة الأخيرة وحدها، وإنما سبقه عدد من الخلافات والمشاجرات.



وبعد الاستماع إلى الأطراف وشهود العيان ومناقشة تداعيات الواقعة، اتجهت الجلسة إلى إنهاء النزاع واحتواء آثاره، خاصة مع وجود روابط القرابة والنسب بين الطرفين.



وانتهت الجلسة العرفية إلى تسوية النزاع، وإلزام أحد أطراف الخلاف بدفع مبلغ 100 ألف جنيه لصالح السيدة المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة السوبلكس»، في إطار ما انتهت إليه الجلسة من تراضٍ لإنهاء الخلاف وتهدئة الأوضاع بين العائلتين.



وجاءت التسوية في محاولة لوضع نهاية للخلاف، ومنع تجدد التوتر بين الطرفين، خاصة أن المتنازعين تجمعهما صلات قرابة ونسب، وهو ما دفع كبار الأهالي إلى التدخل لاحتواء الأزمة.



وكانت جهات التحقيق بمركز طوخ قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل السيدة المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة السوبلكس»، إلى جانب اثنين من المجني عليهم، على خلفية الواقعة التي نشبت بين عدد من الأقارب.