وفاة المستشار إسلام الشبراوي شاهين والد مدير أمن القليوبية

توفي المستشار إسلام الشبراوي شاهين، والد اللواء وليد الشبراوي شاهين، مدير أمن القليوبية ، وسط حالة من الحزن خيمت على أفراد الأسرة والأقارب والأصدقاء.

وشيّعت أسرة الفقيد وأهالي قرية العمار التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، جثمانه عقب أداء صلاة العصر من مسجد الشبراوي بالقرية، بحضور أفراد الأسرة والأقارب والأصدقاء، الذين حرصوا على المشاركة في تشييع الجثمان وتوديعه إلى مثواه الأخير.



وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الفقيد، قبل أن يُنقل جثمانه إلى مقابر الأسرة بالقرية، حيث ووري الثرى وسط حالة من الحزن والأسى.

ومن المقرر أن تتلقى أسرة الفقيد واجب العزاء يوم الأحد المقبل بالقاهرة، بحضور أفراد الأسرة والأقارب والأصدقاء.

وكانت أسرة المستشار الراحل أعلنت خبر وفاته، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.