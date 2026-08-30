تكليفات بلا مراعاة لمحل الإقامة.. سؤال برلماني يهز ملف توزيع الأطباء

فتح النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ملف تكليف خريجي الكليات الطبية، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في قواعد التوزيع الجغرافي، بعد شكاوى من تكليف خريجين في محافظات تبعد مئات الكيلومترات عن محل إقامتهم.

ووجه زين الدين سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن معايير تكليف خريجي الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، ومدى مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين عند توزيعهم على جهات العمل.

محافظات نائية.. وخريجون أمام فاتورة الانتقال

وأكد النائب أن عددًا كبيرًا من الخريجين فوجئوا بتكليفهم في مناطق بعيدة عن محل إقامتهم، وهو ما يفرض عليهم وأسرهم أعباء مالية ونفسية كبيرة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتنقل.

وأوضح أن بُعد أماكن التكليف قد يؤثر على استقرار الكوادر الطبية الشابة وانتظامها في العمل، وهو ما يستدعي إعادة النظر في آليات التوزيع بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت الصحية وظروف الخريجين.

زين الدين يطالب بكشف معايير التوزيع

وطالب عضو مجلس النواب وزارة الصحة بالكشف عن الضوابط والمعايير التي استندت إليها في توزيع المكلفين، وأسباب عدم مراعاة محل الإقامة عند تحديد جهات العمل.

كما دعا إلى مراجعة التكليفات الحالية، ووضع قواعد أكثر عدالة تراعي البعد الجغرافي والاجتماعي والإنساني، دون الإخلال باحتياجات المناطق التي تعاني نقصًا في الكوادر الطبية.

سكن وبدلات انتقال للمناطق البعيدة

وشدد زين الدين على ضرورة توفير سكن مناسب وبدلات انتقال عادلة للخريجين الذين يتم تكليفهم في مناطق بعيدة، بما يخفف الأعباء الناتجة عن العمل خارج محافظاتهم.

وأكد أن توفير هذه الضمانات من شأنه تحسين ظروف العمل وتشجيع الكوادر الطبية على أداء مهامها بكفاءة، بدلًا من أن تتحول المسافات وتكاليف الانتقال إلى عائق أمام الاستقرار الوظيفي.

استقرار الكوادر الطبية مفتاح نجاح المنظومة

وأكد النائب محمد زين الدين أن دعم الكوادر الطبية الشابة وتوفير بيئة عمل مستقرة يمثلان عنصرًا أساسيًا في تطوير المنظومة الصحية.

وشدد على أن تحقيق أهداف الدولة في القطاع الصحي والمبادرات الرئاسية يتطلب الحفاظ على الكفاءات الطبية الشابة، من خلال سياسات تكليف تحقق احتياجات المحافظات وفي الوقت نفسه تراعي العدالة وتكافؤ الفرص والقدرة على الاستمرار في العمل.