مدير البحوث الفلكية يطالب بتطوير الحديقة اليابانية بحلوان وحمايتها من التدهور

طالب الدكتور باسم نبوي، مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، المسؤولين بالنظر إلى الحديقة اليابانية في حلوان باعتبارها أحد المواقع ذات القيمة التراثية والحضارية، والعمل على تطويرها وإعادة تأهيلها بما يسمح باستقبال الزوار في مستوى يليق بها.

وأوضح"نبوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحديقة تمتد على مساحة تقارب 12 فدانًا، ويزيد عمرها على 100 عام، مشيرًا إلى وجود تماثيل وعناصر معمارية ذات طابع ياباني تحتاج إلى الحماية والترميم بعد تعرض أجزاء منها للتدمير.

وأشار مدير المعهد إلى ضرورة تنظيف الحديقة وإعادة تأهيل منشآتها، إلى جانب دراسة طبيعة المياه الموجودة داخل بحيراتها، والتأكد من مصدر المياه الجوفية وما إذا كان لها أي تأثير على منشآت الحديقة أو المنطقة المحيطة بها.

وأكد أن المطلوب هو إدخال الحديقة في مرحلة من التطوير والرعاية للحفاظ عليها كتراث حضاري، ومنع التلوث والحفاظ على العناصر التاريخية الموجودة بها، لتصبح مؤهلة لاستقبال الزوار بصورة حضارية.