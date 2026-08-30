الأرصاد: طقس حار رطب نهارًا.. وشبورة مائية على الطرق وفرص أمطار خفيفة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد حسبما ذكر برنامج صباح البلد، من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح، قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، تسجل القاهرة 35 درجة للعظمى و37 درجة للمحسوسة، بينما تصل الصغرى إلى 25 درجة.

وتسجل العاصمة الإدارية الجديدة 36 درجة للعظمى و38 للمحسوسة، بينما تصل درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية إلى 31 درجة، وفي شرم الشيخ والغردقة إلى 36 درجة.

وتسجل الأقصر 39 درجة للعظمى و40 للمحسوسة، بينما تصل العظمى في أسوان إلى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة، وهي الأعلى بين المدن المذكورة.