تاج الدين يحسم جدل السالمونيلا والعدوى في البيض والدواجن.. وتحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن حالة البحر المتوسط| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

شعبة المستوردين: فتح الباب لتصدير فائض السكر يحمي المصانع الوطنية

أكد أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، أن قرار الحكومة بالسماح بتصدير فائض السكر المحلي حتى نهاية عام 2026 يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لفتح آفاق جديدة أمام المنتج المصري في الأسواق العالمية.



احسب فاتورتك.. خطوات بسيطة خلال فصل الصيف لاحتساب الاستهلاك الكهربائي

كشف الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، أن التكليفات الموجهة إلى وزير الكهرباء تتضمن ضرورة تحقيق الدقة وضبط فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية، مشيرا إلى أن هذه الملفات أصبحت ضمن الأولويات، ولا تحتاج بالضرورة إلى تدخل رئاسي للتركيز عليها، باعتبارها من الأمور الأساسية التي يجب التعامل معها.



مصطفى كامل : هل إحنا بقينا شخصيات عامة عشان نتهان؟

رفض الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، اعتبار صفة «الشخصية العامة» مبررًا لتعرض الفنان أو الإعلامي للإهانة، مؤكدًا أن النقد حق مشروع، لكنه يفقد مشروعيته عندما يتحول إلى إساءة شخصية أو مساس بالكرامة أو الأسرة.



تاج الدين يحسم جدل السالمونيلا والعدوى في البيض والدواجن

حسم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الجدل المثار حول ما تداولته بعض المنصات بشأن ظهور حالات مرضية مرتبطة بتناول البيض والدواجن في عدد من الدول، مؤكدًا أن الوضع الصحي في مصر آمن تمامًا، ولا توجد مؤشرات على وجود أوبئة أو تفشيات مرضية داخل البلاد.



30 دقيقة لتطهير سيارة الإسعاف .. مكافحة العدوى تكشف تفاصيل التعامل مع الحالات الحرجة

كشفت الدكتورة إيمان وهبة، مدير إدارة مكافحة العدوى بهيئة الإسعاف المصرية، تفاصيل الإجراءات التي تتبعها الهيئة لتقليل مخاطر انتقال العدوى داخل سيارات الإسعاف، مؤكدة أن عمليات التنظيف والتطهير تخضع لقواعد دقيقة تضمن فعالية المطهرات وسلامة المرضى والأطقم الإسعافية.



الشباب والرياضة: توجيه رئاسي بزيادة مكافأة الميدالية الأولمبية لـ4 ملايين جنيه

كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه يتم إصدار تصاريح لنحو 800 بعثة بمعدل نحو 25 ألف لاعب ولاعبة للمشاركة في بطولات خارجية.



حسام الغمري: الخوض في الأعراض وتشويه الخصوم سلوك إخواني

أكد حسام الغمري، الإعلامي والباحث السياسي، أن جماعة الإخوان اعتادت على الخوض في الأعراض وتشويه الخصوم بما ليس فيهم، مشيرًا إلى أن هذا سلوك إخواني منذ أيام حسن البنا مؤسس الجماعة.



سرعة الرياح 70 كم.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن حالة البحر المتوسط

أكدت منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه هناك اغلاق لبعض الشواطئ على البحر المتوسط بسبب ارتفاعات الأمواج التي تصل لـ٤.٥ متر ".



خطوة جديدة تقرّب الضبعة النووية من التشغيل .. تركيب مكوّن الحماية الجافة للوحدة الثالثة

قال الدكتور علي عبد النبي، خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المواد النووية الأسبق، إن تركيب مكوّن الحماية الجافة يمثل خطوة مهمة في مسار تنفيذ الوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة.



الذهب يفقد 245 جنيهًا في أسبوع.. هبوط عالمي بـ350 دولارًا يضغط على السوق المصرية

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا حادًا خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 22 إلى 29 أغسطس 2026، متأثرة بالموجة البيعية القوية التي دفعت أسعار الذهب عالميًا للهبوط بأكثر من 350 دولارًا للأوقية

شعبة الخضار تحسم جدل وصول سعر الطماطم إلى 40 و50 جنيهًا

نفى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، صحة التوقعات المتداولة بشأن وصول أسعار الطماطم إلى 40 أو 50 جنيهًا للكيلو خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن السوق لا تشهد حاليًا أزمة في إنتاج الطماطم أو نقصًا حادًا في المعروض.



هيئة مستقلة .. عضو إسكان النواب : البرلمان سيدرس قوانين السوق العقاري

كشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يجب على البرلمان ترجمة توجيهات الرئيس السيسي بشأن القطاع العقاري إلى تشريعات ملزمة لجميع الأطراف.