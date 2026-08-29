هيئة مستقلة .. عضو إسكان النواب : البرلمان سيدرس قوانين السوق العقاري

كشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يجب على البرلمان ترجمة توجيهات الرئيس السيسي بشأن القطاع العقاري إلى تشريعات ملزمة لجميع الأطراف.



وتابع خلال لقائه مع محمد جوهر، وأحمد دياب، مقدمي التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، أن الحرب الأخيرة على إيران انعكست على السوق العقارية؛ حيث تسببت في ارتفاع أسعار مدخلات مواد البناء.

ولفت إلى أن البرلمان سوف يدرس القوانين الحالية المرتبطة بالسوق العقاري والعمل على إنشاء هيئة مستقلة تتولى ملف التطوير العقاري لا تخضع وزارة الإسكان.



وأكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة تنفذ مشروعات عملاقة في مجال الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين إلى جانب طرح وحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.



وناشد هاني شحاتة وزارة الإسكان بتنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي لبنها وكفر شكر حيث لم تشهد هذه المنطقة مثل المشروعات منذ نحو 20 عامًا وهي مطلب هام.



واستطرد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المطور العقاري يبيع الوحدات السكنية قبل حتى الحصول على تراخيص البناء، لافتا إلى أن هناك مطورين يبيعون المشروع لأكثر من شخص وهذا بسبب غياب الشفافية.