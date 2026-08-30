طبيبة نفسية : ادخلوا عالم أبنائكم .. واحذروا تحويل العلاقة معهم إلى صداقة وبس

نصحت الدكتورة سحر داود، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، الأهل بالاقتراب من عالم أبنائهم خلال مرحلة المراهقة، بدلًا من محاولة إجبارهم على التخلي عنه، مؤكدة أن فهم اهتمامات المراهق ومشاركته ما يحب يساعد على بناء علاقة أكثر قوة وثقة داخل الأسرة.

تخصيص أوقات تجمع الأسرة

وقالت داود، خلال مداخلة ببرنامج «نون القمة» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن على الأهل الاستماع إلى أبنائهم دون سخرية من أفكارهم أو إصدار أحكام عليهم، مع الحرص على تخصيص أوقات تجمع الأسرة وتتيح مساحة للحوار والتواصل.

وأكدت أهمية احترام خصوصية المراهق، وفي الوقت نفسه إشعاره بأن رأيه مهم وله قيمة داخل الأسرة، من خلال طلب مشورته والاستماع إلى أفكاره والاستفادة منها، بما يعزز لديه الشعور بالثقة والمسؤولية.

معرفة أصدقاء المراهق والرقابة المتوازنة



وشددت استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين على ضرورة أن يكون الأهل على معرفة بأصدقاء أبنائهم والبيئة المحيطة بهم، مع اتباع أسلوب متوازن في الرقابة والمتابعة، بعيدًا عن التضييق أو التدخل المفرط.

وأوضحت أن الوالدين لا ينبغي أن يتحولا إلى مجرد أصدقاء لأبنائهم، لأن المراهق يحتاج إلى أهل يقدمون له الدعم والنصح والتوجيه، ويضعون معه قواعد واضحة، مع منحه في الوقت نفسه مساحة مناسبة من الاستقلال والحرية المسؤولة.